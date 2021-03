Love Island 2021: Livia muss die Villa verlassen!

Bei “Love Island“ ist eine Sache klar, man weiß nie, was als Nächstes passiert. Und daher hat auch keiner der Islander damit gerechnet, dass die Jungs heute entscheiden müssen, welche Islanderin die Villa verlassen muss.

Die Zuschauer konnten in der „Love Island“- App abstimmen, welcher Islander am ehrlichsten und authentischsten nach der wahren Liebe sucht. Greta und Livia landen auf den letzten Plätzen. Jetzt sind die Jungs an der Reihe. Wer meint es ihrer Meinung nach ernst bei „Love Island“ und wer muss die Villa verlassen?

Zeit für Entscheidungen

Naaaachricht! Kathi liest vor: „Mädels, versammelt euch an der Feuerstelle“. „Oh mein Gott, mir ist schlecht“, Livia ist besorgt. Fynn glaubt, er weiß, was abgeht: „Jetzt kommt eine Granate und die Mädels lernen die jetzt kennen“. Nicht ganz richtig. Die Mädels bekommen eine Nachricht mit der Info, dass die Zuschauer abstimmen konnten, welcher Islander am ehrlichsten und authentischsten nach der wahren Liebe sucht mit dem Ergebnis, dass Greta und Livia die letzten Plätze belegen. Völlig schockiert versuchen die beiden zu begreifen, was gerade passiert. Auch bei den Jungs klingelt das Handy mit den Ergebnissen des Zuschauer-Votings.

Jetzt müssen sie entscheiden, wer die größte Chance auf die wahre Liebe hat, Livia oder Greta? Die Runde ist sich schnell einig, bis auf Breno, ist jeder für Greta. Adriano verkündet die Entscheidung: „Wir haben uns heute dafür entscheiden, dass Livia, leider du gehen musst". Das 27-jährige Model ist zutiefst traurig, dass die Suche nach der Liebe auf Teneriffa für sie vorbei ist: „Meine Zeit in der Villa war unvergesslich, das war die krasseste Erfahrung meines Lebens. Mit der Liebe hat es nicht geklappt, man kann nicht immer Glück haben, aber ich gebe die Hoffnung trotzdem nicht auf."