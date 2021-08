Love Island 2021: Kandidatin Lisa steht auf Sunnyboys!

Lisa ist 23 Jahre jung und ein echter Hingucker! Die Blondine will den Jungs in der neuen Staffel von „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ den Kopf verdrehen und natürlich ihren Traumboy finden. Bei KUKKSI verrät die Schönheit, auf welche Typen sie wirklich steht.

13 Kandidaten gehören zum Startcast von „Love Island“ und ziehen in eine Villa – und das in traumhafter Kulisse auf der Liebesinsel! Zu den Kandidatinnen gehört auch Lisa, welche nun endlich ihren Mr. Right finden will. „Ich bin sehr gespannt, aufgeregt, neugierig und freue mich auf die Eindrücke“, sagt Lisa im exklusiven Interview mit KUKKSI. Die 23-Jährige hofft, dass sie im TV auf ihren Traummann treffen wird: „Ich glaube, dass man im TV die große Liebe finden kann – auch, weil man kein Handy mit dabei hat und von der Außenwelt abgeschottet ist und sich nur darauf konzentriert. Da ist definitiv eine Chance da.“

Bisher hatte Lisa keinen Erfolg in Dating-Apps

In der Vergangenheit hat Lisa auch Dating-Apps genutzt, aber Erfolg hatte sie dort nicht. „Ich hatte einige Dating-Apps genutzt, aber ich hatte mich noch nie wirklich jemand getroffen von dort, weil ich nicht den Mut dazu hatte. Man weiß letztendlich auch nie ganz, wer dahintersteckt“, sagt die 23-Jährige. Nun wagt sich die Friseurin aus Bremen zu „Love Island“. „Ich freue mich auf tolle Persönlichkeiten, die ich kennenlernen darf und das wirklich alles harmonisch ist. Und natürlich wird man dort auch viele Erfahrungen sammeln“, so die Beauty.

Sunnyboys findet sie anziehend

Lisa hat auch verraten, auf welche Typen sie wirklich steht. „Optisch habe ich keine konkreten Vorstellungen, aber meist greife ich auf Sunnyboys zurück. Mein künftiger Traummann sollte sehr familiär sein, mit dem ich sehr viel lachen kann. Loyalität und Treue ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Er sollte mich in jedem Fall auch unterstützen“, verriet uns die Kandidatin. Mit ihrem Traummann hätte sie einige Ziele: „Ich würde sehr gerne heiraten und Kinder möchte ich unbedingt haben, denn das ist von mir ein sehr großer Wunsch. Es gibt für mich kein schöneres Erlebnis, dass man seine Kinder auf die Welt bringen kann. Ein Eigenheim kaufen und sich für die Zukunft etwas aufbauen würde ich auch schön finden.“

Das wären absolute No-Gos bei Jungs

Es gibt aber auch einige Dinge, welche absolut nicht gehen würden: „Macho-Gehabe oder wenn er die Einstellung hat, dass Männer mehr zu sagen haben als Frauen, würde das für mich nicht gehen. Wenn er nicht selbstständig wäre, wäre das für mich auch ein Problem.“ Ob Lisa wirklich auf Mr. Right treffen wird, zeigt sich in den kommenden Wochen… RTLZWEI zeigt „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ ab dem 30. August 2021 um 20:15 Uhr und ab 31. August immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Schon gelesen? Love Island 2021: Das sind die Islander!