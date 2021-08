Love Island 2021: Kandidatin Lena war bei Temptation Island!

Lena ist Wirtschaftspädagogik-Studentin und kommt aus Oberhausen. Einen Partner hat die 24-Jährige bisher nicht gefunden – das soll sich nun durch die Teilnahme bei „Love Island“ ändern. Die Beauty ist kein unbekanntes Gesicht: Sie nahm 2017 bei „Temptation Island“ teil.

Lena freut sich riesig auf die Zeit bei „Love Island“ und hofft natürlich, auf der Liebesinsel auf Mr. Right zu treffen – aber wie würde sie sich selber beschreiben? „Ich bin sehr verrückt, humorvoll, liebevoll, hilfsbereit und sehr familiär. Ich kann gerne zuhören und man kann mit mir gut umgehen. Ich bin immer für meine Freunde da, habe ein offenes Ohr und das macht mich denke schon aus. Ich kann auch über mich selber lachen“, sagt die Kandidatin im exklusiven Interview mit KUKKSI.

So will Lena bei den Single-Boys punkten

Die 24-Jährige hat eine Taktik, wie sie die Single-Boys bei „Love Island“ überzeugen will. „Mit meiner offenen und verrückten Art sowie mit meiner positiven Ausstrahlung würde ich die Männer bei ‚Love Island‘ überzeugen. Ich kann viele mit meinem Lachen anstecken und ich bin sehr neugierig und hinterfrage daher sehr viel. Ich nehme mir auch viel Zeit, die Person kennenzulernen“, erzählt uns Lena. Sex vor der Kamera würde sie eher ausschließen: „Es ist schwierig und kommt auf die Situation an. Eigentlich würde ich eher Nein sagen – auch, weil meine Eltern zuschauen. Aber man sollte auch niemals Nie sagen, denn man verbringt eine intensive Zeit dort und es kommt drauf an, wie sehr man sich auf den Typen einlässt und wo es dann endet.“

Sie war bereits bei „Temptation Island“

Lena hat bereits Kameraerfahrung, denn für sie ist es nicht das erste Dating-Format. „‚Love Island‘ ist nicht mein erstes Format. Ich habe vor zwei Jahren bei ‚Temptation Island‘ mitgewirkt“, sagt die Blondine. Dann hat sie auch verraten, weshalb sie überhaupt im TV die große Liebe sucht: „Bei ‚Love Island‘ hat man die Chance, den Sommer deines Lebens zu erleben. Die Jungs dort sind alle aus demselben Grund da drin und das ist für mich eine gewisse Sicherheit, denn die Kandidaten suchen eine Beziehung und nicht nur was für eine Nacht. Und man lernt Menschen über eine andere Art kennen und nicht über Medien oder Fotos. Man hat auf der Liebesinsel den direkten Kontakt zu der Person.“ Ob sie bei den Boys mit ihrer Art punkten kann? RTLZWEI zeigt „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ ab dem 30. August 2021 um 20:15 Uhr und ab 31. August immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Schon gelesen? Love Island 2021: Das sind die Islander!