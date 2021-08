Love Island 2021: Kandidatin Andrina war die Schweizer Bachelorette!

Bei RTLZWEI geht „Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe“ am 30. August in die nächste Runde. Zu den Kandidatinnen gehört auch Andrina. Die 28-Jährige ist kein unbekanntes Gesicht: Die Beauty war nämlich die Bachelorette in der Schweiz!

Andrina erhofft sich durch die Teilnahme bei „Love Island“, endlich ihren Traumboy zu finden. „Bis jetzt geht es mir gut. Ich werde bestimmt dann noch etwas nervös sein. Derzeit ist alles noch easy“, erzählt die 28-Jährige im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Andrina war die Bachelorette in der Schweiz

Für die Schönheit ist es nicht das erste TV-Format, an welchem sie teilnimmt. „Ich war die Bachelorette in der Schweiz“, so Andrina. Zwar bringt sie dadurch Kameraerfahrung mit, aber die beiden Formate kann man laut ihr nicht miteinander vergleichen. „‚Die Bachelorette‘ und ‚Love Island‘ kann man nicht miteinander vergleichen, weil bei „Bachelorette“ gabs ja auch nicht so installierte Kameras, wo man das auch nicht so mitbekommt, wenn die dich gefilmt haben. Bei „Love Island“ vergisst man wahrscheinlich irgendwann die Kameras. Ich glaube, das wird so bisschen der Unterschied sein, dass ich dort einfach nicht die „Bachelorette“ bin, sondern Andrina“, so die Kandidatin.

Das konnte sie aus der Show mitnehmen

Aus der Show konnte sie einiges für sich mitnehmen: „Ich konnte sehr viel über mich kennenlernen, wie ich in Stresssituationen reagiere, wie es ist, so viele Männer zu daten und wie ich mich verhalte. Es waren schon viele Eindrücke natürlich. Ich konnte natürlich auch die ersten Interviews geben und hatte daher bereits mit Medien zu tun. Das war schon eine Erfahrung, die ich mitnehmen konnte.“

So sollte ihr Traummann sein

Bei „Love Island“ soll es nun mit der großen Liebe klappen – aber wie sollte ihr Traummann eigentlich sein? „Mein Traummann muss spontan sein, der muss wissen, was er möchte. Ich mag auch Männer, die ein bisschen selbstbewusst sind, die auch Ziele im Leben haben. Ich möchte dann auch, wenn ich einen Partner habe, gemeinsame Ziele haben, dass wir einiges aufbauen können. Ich bin schon auf der Suche nach meinem Traummann, den ich später heiraten kann und mit dem ich Kinder kriegen will. Ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste und fühle mich schon bereit, anzukommen“, erzählt sie uns. RTLZWEI zeigt „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ ab dem 30. August 2021 um 20:15 Uhr und ab 31. August immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Schon gelesen? Love Island 2021: Das sind die Islander!