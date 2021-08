Love Island 2021: Kandidaten, Sendezeiten, Drehort & Livestream

Bei RTLZWEI geht „Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe“ am 30. August in die nächste Runde. Doch wann läuft die Kuppelshow eigentlich immer im TV? Und wo befindet sich der Drehort? KUKKSI verrät alle Details zur neuen Staffel.

„Love Island“ ist einer DER Erfolgsformate bei RTLZWEI. Die neue Staffel wird jedoch einige Änderungen mit sich bringen: Erstmals moderiert nämlichnicht Jana Ina Zarrella die Show, sondern Sylvie Meis. Doch eines bleibt gleich: Liebeshungrige Singles wollen auch diesmal die große Liebe unter Palmen finden.

Das sind die Kandidaten

Die weiblichen Islander

Andrina (28) aus Zürich

Jess (23) aus Kaiserslautern

Lena (24) aus Oberhausen

Sina (24) aus Schwäbisch Hall

Sarah (23) aus Lenningen

Lisa (23) aus Bremen

Die männlichen Islander

Dennis (22) aus Bad Soden-Salmünster

Domenik (25) aus Idar-Oberstein

Kaan (26) aus Stuttgart

Jannik (26) aus Köln

Philipp (23) aus Mainz

Robin (24) aus Augsburg

Steven (26) aus Berlin

Die Sendezeiten von „Love Island“

Folge 1: Montag, 30.08.2021 um 20:15 Uhr

Folge 2: Dienstag, 31.08.2021 um 22:15 Uhr

Folge 3: Mittwoch, 01.09.2021 um 22:15 Uhr

Folge 4: Donnerstag, 02.09.2021 um 22:15 Uhr

Folge 5: Freitag, 03.09.2021 um 22:15 Uhr

Folge 6: Sonntag, 05.09.2021 um 22:15 Uhr

Folge 7: Montag, 06.09.2021 um 22:15 Uhr

Folge 8: Dienstag, 07.09.2021 um 22:15 Uhr

Folge 9: Mittwoch, 08.09.2021 um 22:15 Uhr

Folge 10: Donnerstag, 09.09.2021 um 22:15 Uhr

Folge 11: Freitag, 10.09.2021 um 22:15 Uhr

Folge 12: Sonntag, 12.09.2021 um 22:15 Uhr

Folge 13: Montag, 13.09.2021 um 22:15 Uhr

Folge 14: Dienstag, 14.09.2021 um 22:15 Uhr

Folge 15: Mittwoch, 15.09.2021 um 22:15 Uhr

Folge 16: Donnerstag, 16.09.2021 um 22:15 Uhr

Folge 17: Freitag, 17.09.2021 um 22:15 Uhr

Folge 18: Sonntag, 19.09.2021 um 22:15 Uhr

Folge 19: Montag, 20.09.2021 um 22:15 Uhr

Folge 20: Dienstag, 21.09.2021 um 22:15 Uhr

Folge 21: Mittwoch, 22.09.2021 um 22:15 Uhr

Folge 22: Donnerstag, 23.09.2021 um 22:15 Uhr

Folge 23: Freitag, 24.09.2021 um 22:15 Uhr

Folge 24: Sonntag, 26.09.2021 um 22:15 Uhr

In welchem Ort befindet sich die Villa? Hier ist der Drehort

Die ersten vier Staffeln von „Love Island“ wurden auf Mallorca gedreht – genauer gesagt im Nordosten der Insel. In der Nähe befanden sich die Orte Santa Margalida, Can Picafort und Son Serra de Marina und auch die Bucht von Alcúdia war nicht weit entfernt. Die fünfte Staffel fand auf Teneriffa statt. Nun geht es wieder zurück nach Mallorca – jedoch gibt es in der sechsten Staffel eine ganz neue Villa. Diese befindet sich in der Gemeinde Ses Salines im Südosten der Insel.

Gibt es auch einen Livestream?

Wenn du „Love Island“ nicht im Fernsehen schauen willst, kannst du auch den Livestream von RTLZWEI bei TVNOW verfolgen – jedoch ist das Premium-Kunden vorenthalten. Nach der Ausstrahlung werden die Folgen von „Love Island“ aber kostenlos online gestellt – dafür brauchst du keinen Premium-Account, um die Episoden zu verfolgen. RTLZWEI zeigt „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ ab dem 30. August 2021 um 20:15 Uhr und ab 31. August immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Schon gelesen? Love Island 2021: Das sind die Islander!