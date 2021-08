Love Island 2021: Kandidat Jannik spricht über sein schlimmstes Date!

Am Montag ist es endlich wieder soweit: Es gibt eine neue Staffel von „Love Island“. Unter den Inselbewohnern ist auch Kandidat Jannik. Im Interview mit KUKKSI hat der 26-Jährige verraten, was bisher sein schlimmstes Horror-Date war und wie man ihn erobern kann.

Natürlich ist es gar nicht so einfach, als Single mitten in einer Pandemie den richtigen Partner zu finden. Das ist aber auch gar nicht so schlimm. Schließlich gibt es ja „Love Island“. ,,Ich glaube an die Liebe im Fernsehen. Mit der Intention gehe ich da auf jeden Fall rein. Das ist ja auch das, was ich mir eigentlich wünsche“, erzählt der Hottie im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Sein schlimmstes Horrordate

Jannik will in der Fernsehshow die ganz große Liebe fürs Leben finden. Aber was war eigentlich bisher seine schlimmste Dating-Erfahrung? „Also meine Dates sind eigentlich recht gut verlaufen – bis auf eine Ausnahme. Ich war einmal bei einem Treffen, wo eine Frau sich so ein bisschen gekifft hat, während wir uns so getroffen haben. Und das war auch unser erstes Treffen und da bin ich dann tatsächlich auch nach einer Stunde direkt abgehauen. Und ja, das war schon eine ziemlich kritische Erfahrung“, sagt er uns.

So kann man ihn erobern

Jetzt weiß man zumindest schon mal, wie man bei Jannik nicht ankommt. Aber muss es für ihn eigentlich direkt knistern? „Da muss schon direkt der Funke überspringen. Ausstrahlung ist mir extrem wichtig. Wenn ich direkt so ein Blick bekomme, der dieses gewisse Etwas hat, der mich auch begeistert und ich mich mit dem Menschen weiter treffen möchte. Und ansonsten macht das für mich dann auch wenig Sinn, weil ich dann einfach nicht so die Motivation habe, mich mit dieser Frau zu treffen“, offenbart Jannik. RTLZWEI zeigt „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ ab dem 30. August 2021 um 20:15 Uhr und ab 31. August immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Schon gelesen? Love Island 2021: Das sind die Islander!