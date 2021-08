Love Island 2021: Kandidat Dennis spielte bei Krass Schule mit!

Dennis ist 22 Jahre jung und Fitnesstrainer. Nun will der Hottie in der neuen Staffel von „Love Island“ die große Liebe finden. Für den Kandidat ist es nicht das erste TV-Format, denn er ist ein echter Soap-Star: Zu sehen war nämlich nicht nur in „Krass Schule – Die jungen Lehrer“, sondern auch „Köln 50667“.

Der 22-Jährige erhofft sich bei „Love Island“, endlich auf seine Traumfrau zu treffen. „Ich denke, dass ‚Love Island‘ ein gutes Format ist und ich finde die Situation einzigartig. Man hat dort keine Handys und konzentriert sich daher nur aufs Daten. Generell ist es auch ein ganz anderer Vibe, sich am Pool und unter Palmen kennenzulernen, als im derzeit regnerischen Deutschland“, sagt Dennis im exklusiven Interview mit KUKKSI.

So sollte seine Traumfrau sein

Mit Dating-Apps hatte er bisher keine guten Erfahrungen. „Ich hatte mir zwar einige Dating-Apps runtergeladen, aber ich bin davon nicht der größte Fan. Ich halte davon nichts. Man hat bei Tinder & Co. nur einen ersten Eindruck, aber das sagt halt nichts über die Person aus“, so Dennis. Und wie sollte seine Traumfrau sein? „Mir ist es wichtig, dass die Frau optisch eine gute Ausstrahlung hat. Natürlichkeit ist mir wichtig, denn ich stehe nicht so auf Make-up. Vom Charakter her ist Ehrlichkeit für mich am wichtigsten. Aber ich mag es auch, wenn Frauen selbstbewusst sind und Ziele haben“, sagt er uns.

Dennis war in „Krass Schule“ zu sehen

Es gibt aber auch einige No-Gos, welche absolut nicht gehen würden. „Wenn eine Frau unsportlich wäre, würde mich das nicht ansprechen. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich bei ‚Love Island‘ nicht auf unsportliche Frauen treffen werde. Und zu viel Make-up würde mich auch abtörnen. Und Untreue geht für mich halt gar nicht“, so der 22-Jährige. Dennis spielte ein Jahr lang in der RTLZWEI-Soap „Krass Schule – Die jungen Lehrer“ mit und hat dadurch schon Kameraerfahrung. „Ich war ein Jahr bei ‚Krass Schule‘ zu sehen. Ich war erst Kantinenhelfer in der Serie und danach Sportlehrer. Und auch bei ‚Köln 50667‘ habe ich mitgewirkt, aber das war nur eine kleine Rolle“, so der Kandidat. RTLZWEI zeigt „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ ab dem 30. August 2021 um 20:15 Uhr und ab 31. August immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Schon gelesen? Love Island 2021: Das sind die Islander!