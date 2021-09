Love Island 2021: Jannik schießt sich selber ins Aus!

Es sieht so gar nicht gut aus für Straßenbahnfahrer Jannik bei „Love Island“. Dadurch, dass er seit Tagen zweigleisig durch die Villa fährt, hat er sich so richtig selbst ins Abseits manövriert. Lena platzt der Kragen und sie geigt ihrem Couple die Meinung.

Auch Andrina wendet sich ab und orientiert sich neu: „Bei Jannik bin ich abgefuckt und von Dennis bin ich im Moment am meisten angetan.“ Keine guten Voraussetzungen für Jannik, denn am Abend bittet Sylvie Meis zur zweiten Paarungszeremonie und verkündet: „Am Ende des Abends wird ein Mann alleine sein und der muss sofort ‚Love Island‘ verlassen.“

Jannik mag es laut

Lena erfährt von Lisa, dass Jannik mehr zu Andrina tendiert. Warum sagt er das der Blondine nicht selbst? Warum ist er nicht ehrlich und warum kann er sich nicht entscheiden? Lena ist in Rage und nimmt sich Jannik zur Brust: „Ich will einen Mann, der weiß, was er will und das weißt du definitiv nicht! Ich lege sehr viel Wert auf Ehrlichkeit. Ich finde es einfach nicht schön, wie du dich verhältst. Du hättest einfach nur ehrlich sein können. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Das fand ich nicht fair von dir.“ Lena entcoupelt sich. „Ich kann dir nur sagen, ich hätte definitiv Interesse gehabt! Komm wir lassen es. Das ist mir zu blöd. Für mich ist das durch!“ Und wie reagiert Jannik auf die Abfuhr? Der steht scheinbar darauf runtergeputzt zu werden: „Die hat Feuer, die Lena. Da musste ich mal kurz schlucken. Ich fand’s echt sexy!“

Ahoi, Islander!

Strippen, Lieblings-Islanderin retten und dann knutschen – so die Aufgabe für die Männer beider zweiten Challenge „MS Angedockt“. Mit vollem Körpereinsatz legen die Islander der Reihe nach los. Mehr geht nicht! Dann die große Überraschung: Jannik schnappt sich Lena und küsst sie am Ende lange und innig. Hat Lenas Ansage ihn so angetörnt, dass Andrina nun endgültig in Vergessenheit geraten ist? Doch das ist noch nicht alles: Auch andere Moves der Islander werfen bei dieser Challenge Fragen auf und sorgen für Gesprächsstoff!

Welcher Islander muss gehen?

„Ihr wisst, wenn ich hier reinmarschiere, dann ist nichts mehr, wie es war. Die Karten werden neu gemischt. Wir haben einen Männerüberschuss. Das gefällt mir eigentlich, aber bei ‚LoveIsland' ist das nicht so gut. Heute ist Damenwahl – Girl Power. Die Mädchen entscheiden", so Sylvie Meis zu den 13 Islandern an der Feuersstelle. „Mädels seid ihr bereit für unsere nächste Paarungszeremonie?" Welche Islanderin pickt sich wen zum Couple? Dennis oder Jannik – wer sitzt am Ende neben Lena? Und welcher Islander und muss seine Koffer packen?