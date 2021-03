Jana Ina Zarrella: So fühlt sie sich vor Love Island-Start!

Die neue Staffel von “Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe” steht bei RTLZWEI in den Startlöchern. Jana Ina Zarrella darf natürlich nicht fehlen und präsentiert auch diesmal die Kuppelshow. Bei KUKKSI hat die Moderatorin darüber gesprochen, wie sie sich vor Showstart fühlt und auf was sie sich am meisten freut.

Die Singles hoffen, bei “Love Island” endlich ihren Traumpartner zu finden.Erstmals wird die neue Staffel der Erfolgsshow nicht auf Mallorca, sondern Teneriffa gedreht. Jana Ina Zarrella ist auch diesmal wieder am Start und wird durch die Show führen. “Ich fühle mich sehr gut und bin sehr gespannt, wie die Frühlingsstaffel anschlägt. Ich bin mir aber sicher, dass es sehr gut werden wird. Ich freue mich, dass Team endlich wieder zu sehen – auch, wenn eine Produktion in einer solchen Lage im Ausland sehr mühsam und schwer zu realisieren ist. Wir machen es aber möglich und bekommen es hin”, sagt Jana Ina Zarrella im exklusiven Interview mit KUKKSI.

“Love Island” wird immer erfolgreicher

Erstmals wird es von “Love Island” zwei Staffeln geben. “‘Love Island’ wird von Staffel von Staffel immer erfolgreicher. Die vergangene Staffel hat auch die beste Quote ever gehabt. Die Leute freuen sich und haben Lust auf die Sendung. Wenn sowas so erfolgreich ist, kann es sein, dass es eine doppelte Dosis gibt – das ist bei ‚Love Island‘ der Fall. Wir werden sehen, ob es den Leuten zu viel oder wenig ist. Ich bin mir aber sicher, dass es gut werden wird”, erzählt uns die Moderatorin.

Darauf freut sich Jana Ina Zarrella

Und auf was freut sie sich am meisten? “In der neuen Staffel ist alles neu. Wir sind auf Teneriffa und nicht auf Mallorca – es ist eine neue Insel, eine neue Villa und natürlich neue Islander. Ich freue mich, dass alles auf neu ist. Die Villa ist mega groß mit einem riesigen Pool und Meerblick. Es gibt außerdem ein Wellnessbereich mit einem Whirlpool”, so Jana Ina Zarrella. “Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe” startet am 8. März um 20:15 Uhr und läuft ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI. Schon gelesen? Melissa Damilia: Diesen Fehler sollten Kandidaten bei Love Island nie machen!