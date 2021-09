Love Island 2021: Robin und Isabell sind das Gewinner-Paar!

Vier Wochen “Love Island” gehen zu Ende. Insgesamt 25 Islander waren in der sechsten Staffel der Dating-Show dabei. 4 Paare haben es ins Finale der Kuppelshow geschafft. Nun wurden die beiden Gewinner gekürt.

Acht von ihnen standen im großen Finale mit “Love Island”-Moderatorin Sylvie Meis. „Ich hatte eine so großartige, spannende Zeit auf der Insel der Liebe. Es war ein großes Abenteuer von ganz nah ‚Love Island‘ das erste Mal live zu erleben. Die Show moderieren zu dürfen ist ein Traum, der wahr geworden ist. Wobei ich es auch sehr genossen habe, für Online die Backstage Moments als jahrelanger Fan zu erkunden“, zieht die „Love Island“-Moderatorin Bilanz nach ihrer ersten Staffel. „Für mich war jede Paarungszeremonie ein großes Highlight. Es war großartig mit den Islandern zu interagieren und zu sehen, wie ihre Liebe sich jedes Mal entwickelt hat.“ Beim Finale dieser Staffel wird Sylvie Meis von Cathy Hummels unterstützt. Die Moderatorin überbringt die Voting-Ergebnisse der Fans aus der App.

Isabell und Robin sind die Sieger

“Das Couple mit den meisten Stimmen beim Zuschauervoting und damit die Sieger von ‚Love Island‘ und 50.000 Euro – die sie teilen können oder auch nicht – die Gewinner sind Isabell und Robin!”, verkündet Sylvie Meis. „Herzlichen Glückwunsch!“ Isabell und Robin strahlen und bringen zunächst keinen Ton heraus. „Ich bin total verstört. Ich kann es immer noch nicht glauben“, so Isabell nach einer Weile. Und Robin ergänzt: „Mir geht es sehr gut, aber ich bin auch irgendwie in einem Schockzustand. Ich kann das gar nicht realisieren und weiß nicht, was ich sagen soll!“

Herz oder Geld? Eine letzte Entscheidung steht allerdings noch an. Isabell und Robin ziehen je einen Umschlag und öffnen diese. Sylvie Meis: „Liebe Isabell, herzlichen Glückwunsch. Du hast 50.000 Euro gewonnen. Du darfst entscheiden, ob du die 50.000 Euro mit Robin teilen willst!“ Die 22-Jährige zögert keinen Moment und verkündet: „Wir haben die Reise hier gemeinsam geschafft und wir haben auch gemeinsam gewonnen. Da muss ich nicht nachdenken. Ich teile das Geld auf jeden Fall!“ Die Liebe hat einmal mehr bei „Love Island“ gewonnen. Das sieht auch Robin so in Bezug auf Martin und Andrina: „Man braucht bei ‚Love Island‘ keinen Sieg, um danach eine Zukunft zu haben!“

Gemeinsamer Heimflug nach München

Wie geht es für das Siegercouple jetzt weiter? „Wir sind die einzigen Islander, die zusammen nach München fliegen. Dort sehen wir dann gleich unsere Familien, die gemeinsam auf uns warten. Das heißt, die lernen sich auch gleich kennen. Besser kann es nicht gehen“, erklärt Isabell. „Das ist wie ein Bonus“, ergänzt Robin. „Wir wohnen nicht allzu weit weg voneinander, so dass wir uns öfters sehen können. Ich hoffe, das wird auch so passieren!“ Schon gelesen? Love Island 2021: Granate Heike schlägt bei Dominik und Jannik ein