Love Island 2021: Granate Martin zieht in die Villa!

Ruhiges, chilliges Wochenende? Nicht auf der Insel der Liebe! Es ist mächtig was los in der Villa bei „Love Island“. Granate Jess datet Dennis und Robin und flirtet ordentlich drauf los. Dennis und Jannik buhlen weiterhin um Lenas Gunst und knutschen die Blondine heftig.

Doch dann ist es vorbei mit Romantik: Der Drama-Alarm ertönt. Die „Love Island“-App User haben entschieden: Zwei Islanderinnen müssen ihre Koffer packen. Doch es wartet schon Granaten-Ersatz: Martin (29), Personalberater aus Gütersloh ist da!

Jess hat einen Date-Marathon

So kann der Morgen doch startet – Dennis erhält eine Nachricht von Jess für ein Date. „Du bis mir gestern besonders aufgefallen. Lass die anderen noch ein bisschen schlafen. Freu dich in Zwischenzeit auf ein schönes Frühstück mit mir“, schreibt die Kaiserslauternerin. Auf einer traumhaft schönen Finca erwartet Jess den 22-jährigen Fitnesstrainer. Es wird gefrühstückt, geflirtet und am Pool gechillt. „Du siehst auch mega aus. Der erste Eindruck passt, weißt du, und wenn die Gespräche stimmen, wer weiß wohin das führt“, so Dennis im Komplimente-Rausch. Auf das erste Date folgt gleich das Zweite. Robin wird von den anderen Islandern auserwählt und darf ebenfalls Jess auf ein Date treffen. Die Freude ist so groß, dass er beim Verlassen der Villa doch glatt vergisst seiner Crew Tschüs zu sagen. Beim Date passt der Vibe und Robin ist von Jess‘ Lächeln verzaubert. Und was sagt Jess? „Beide gefallen mir. Beide sehr, sehr tolle Männer“, so die Brünette. Bei welchen Islander wird sie wohl ihren Anker werfen?

Die Lippen von Lena glühen

Ein Villa-Spiel steht an. Die männlichen Islander sortieren nacheinander den Islanderinnen unterschiedliche Begriffe zu: #Hottie, #BFF, #Girlfriend, #Sommerflirt, #Playerin, #Showgirl stehen zur Wahl. Für diejenigen, die die Begriffe Hottie und Girlfriend bekommen, gibt es noch einen Kuss obendrauf. Klar, dass Jannik seiner Lena einen dicken Schmatzer auf den Mund verpasst. Dennis setzt aber noch einen drauf und knutscht noch heftiger mit ihr. Jannik is not amused: „Ehrlicherweise habe ich mir das gar nicht richtig angeguckt! Ich wollte einfach für mich klarstellen, wie es ist die Lena zu küssen. Für mich hat es sich richtig und gut angefühlt!” Da ahnt Jannik noch nicht, dass er ganz bald die Chance auf echte Zweisamkeit und Küsse mit seinem Couple bekommt. Am Abend dürfen die beiden auf ein Date. Und dort lässt der Kölner Lenas Lippen wieder glühen. „Ich fühle mich wirklich wie ein kleines Kind, das gerade Süßigkeiten geschenkt bekommen hat”, so Lena über beide Ohren strahlend nach ihrem ersten richtigen Kuss mit Jannik.

Zwei Islanderinnen bekommen ihr Ticket nach Hause!

„Heute werden zwei Leute ausziehen“, ruft Lisa entsetzt. Korrekt! Der Drama-Alarm schlägt zum ersten Mal zu. Jannik hat den roten Knopf im Wohnbereich der Villa gedrückt. Eine Schublade ist aufgesprungen, darin eine kleine Kiste mit zwei Flugtickets von „Love Island“ nach Germany. Die Islander sind geschockt. Wer seine Koffer packen muss, haben die User der „Love Island“-App im Voting entschieden… RTLZWEI zeigt „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Schon gelesen? Love Island 2021: Kandidatin Andrina war die Schweizer Bachelorette!