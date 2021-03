Love Island 2021: Funkstille bei Adriano und Bianca!

Die nächste Paarungszeremonie stand bei “Love Island” an. Welcher Islander passt zu wem? Wo sprühen die Funken und wer hat Schmetterlinge im Bauch? Es ist Zeit die Couples neu zu sortieren. In einer Paarungszeremonie soll Klarheit geschaffen werden. Die Männer haben die Wahl und dürfen sich ihre Traumfrau aussuchen. Doch was ist mit den Jungs, die sich ihrer Gefühle nicht sicher sind? Wird Adriano Bianca weiter Hoffnung machen?

Dennis eröffnet mit seiner Entscheidung die Paarungszeremonie: „Ich glaube, jeder weiß Bescheid für wen ich mich entscheiden werde und das ist natürlich Nicole“. Amadu ist als zweites dran. „Die Frau, für dich ich mich heute entscheide, hat es geschafft das Feuer in mir zu entfachen. Ich glaube, wir gehen kleine Schritte, aber es ist wichtig diese überhaupt zu gehen“, so der 25- Jährige. Julia hat es geschafft das Herz des Kölners zum Schmelzen zu bringen. Die Stuttgarterin und Amadu bilden das zweite Couple des Abends.

Für Fynn gab es seit dem ersten Tag nur eine Frau, er entscheidet sich für Greta und freut sich auf Kuscheleinheiten im Bett: „Yes, nicht mehr auf dem Sofa schlafen“. Für Alex ist die Wahl nicht einfach. Sein Herz hängt noch an Nicole, doch er nimmt Emilia zum Couple: „Emilia in deiner Stimme habe ich sehr viel Ruhe und Tiefe gefunden. Wir beide haben Ähnliches erlebt“. Emilia freut sich, da ihr der Boxer gefällt. Paco ist als nächstes am Zug: Der 25-Jährige entscheidet sich für Granate Angelina. „Ich entscheide mich für die Dame, weil sie mir sehr sympathisch ist, weil wir den Humor teilen und zusammen lachen können“, so der Hannoveraner. Noch zwei Mädels stehen zur Wahl. Francesco darf als nächstes wählen. Wird er angreifen und Adrianos Tipp umsetzen und sich Bianca schnappen? Fehlanzeige, Francescos Wahl fällt auf Finn Emma. Damit sind die beiden nun ein Couple.

Adriano entscheidet sich für Bianca

Adriano und Bianca sind noch übrig. Er beginnt romantisch: „Es fällt mir leichter, wenn ich dich jetzt hier alleine vorne sehe, aber selbst, wenn hier noch zehn weitere stehen würden, würde ich mich für dich entscheiden“. Doch Adriano möchte noch mehr loswerden: „Auch wenn in meinen Kopf alles auf ‚Go’ steht, macht mein kleines Islander-Herz immer nur kleine Schritte.“ Bianca scheint verwundert, was will Adriano ihr bloß sagen? „Ich weiß nicht, ob ich der Richtige für dich bin“, führt der 26-Jährige fort. Bianca bekommt feuchte Augen und ist fassungslos, als Adriano meint, dass er nicht verstehen könne, warum die hübsche Rheinbergerin auf ihn stehe. „Du musst dir darüber im Klaren sein, dass ich mir nach wie vor nicht sicher bin“, erklärt sich Adriano, der es aber anscheinend herausfinden möchte und sich für Bianca entscheidet. “Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe” läuft immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI. Schon gelesen? Love Island 2021: Emma spricht über ihr schlimmstes Date!