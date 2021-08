Den Sommer feiern – die Liebe retten: „Love Island“ startet in die sechste Runde. Zurück auf der Liebesinsel Mallorca geht es für die attraktiven Islander in eine neue spektakuläre Traumvilla. KUKKSI zeigt erste Bilder der Villa!

Neu dabei ist auch Moderatorin Sylvie Meis als „Love Guard“. „Herzlich Willkommen auf der Insel der Liebe. Alles ist neu! Neue Singles, neue Villa und mit mir eine neue Ausländerin“, so Sylvie Meis zu Beginn der ersten Paarungszeremonie in der neuen Villa. „Ich bin ein Riesenfan von ‚Love Island‘. Ich kann es kaum glauben, dass ich hier stehe, mittendrin mit Euch. Und ich freue mich so sehr, auf eine tolle und spannende Zeit mit euch!“, so die 43-Jährige weiter.

„Ihr sucht die Liebe, oder? Ihr werdet sie hier finden können. Aber Mädels, ihr müsst euch trauen, das kommt nicht von selbst. Ich spreche aus eigener Erfahrung, bei mir hat es auch lange gedauert, bis ich die wahre Liebe gefunden habe. Ich habe ein paar Frösche geküsst und dann habe ich die wahre Liebe gefunden – und das gönne ich euch allen!“Werden die Islander wirklich die Liebe ihres Lebens finden? Die neue traumhafte Villa bietet dafür die perfekte Kulisse zum Verlieben.

Phänomenaler Garten- und Außenbereich

Die neue Villa kann sich blicken lassen. Der Garten- und Außenbereich umfasst 2.500 qm und hat den größten Pools in Beach-Optik auf Mallorca. Der gigantische Pool ist das Herzstück der Traumkulisse. Um ihn herum befinden sich u.a. die Daybeds, die den idealen Spot für Kuschel oder Tuscheleinheiten bieten. Ein weiterer gemütlicher Loungebereich im Garten lädt die Islander ein sich für Gespräche zurückzuziehen. Ohne Fitnessbereich geht bei den heißen Islandern natürlich nichts, in der Sonne können sie ihre Muskeln stählen und danach in der großzügigen offenen Küche einen Snack genießen. Hinter dem Pool befindet sich die Feuerstelle, an der die berühmten Paarungszeremonien stattfinden. Hier wird die neue Moderatorin Sylvie Meis heute Abend das erste Mal auf die Islander treffen und durch die erste Paarungszeremonie der Staffel führen.

Neuer Farbglanz und Panoramablick

Die 300qm Wohnfläche der neuen Villa ist offen, luftig und zeigt sich in neuen pastelligen Farben. Vom großzügigen Schlafzimmerfenster aus haben die Islander einen traumhaften Panoramablick über den gesamten Gartenbereich. Der große begehbare Kleiderschrank mit Styling-Ecke ist ebenfalls hell und offen gehalten. Hier werden Beauty- und Stylingträume wahr. Von hier führt ein direkter Zugang auf den Balkon, der mit einer weiteren gemütlichen Sitzecke einen idealen Rückzugsort bietet oder um Arm in Arm die einmalige Aussicht über die Insel zu genießen.

