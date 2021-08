Love Island 2021: Enthüllt! Der Starttermin steht fest

Bei RTLZWEI geht „Love Island“ in die nächste Runde. Die erfolgreiche Datingshow wird diesmal von Sylvie Meis präsentiert. Nun hat RTLZWEI auch den Starttermin der neuen Staffel enthüllt.

Es wird heiß – RTLZWEI verlängert den Sommer mit der neuen Staffel „Love Island“. Abkühlung nötig? Dann ab in den „Pool of Love“! Hier erwarten die Islander prickelnde Flirts, unvergessliche Dates und vielleicht sogar die wahre Liebe. In einer neuen Traumvilla auf Mallorca haben die Singles vier Wochen lang Zeit, ihre Traumpartnerin oder ihren Traumpartner zu finden. Mit der sechsten Staffel übernimmt Sylvie Meis die Moderation der Dating-Show, hat dabei stets ein Auge auf die Islander und verfolgt die Liebesabenteuer ganz genau. Die neue Staffel „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ startet am 30. August um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Granaten werden den Islandern wieder den Kopf verdrehen

Flirten, daten, verlieben – wenn es so einfach wäre! Auch in der sechsten Staffel „Love Island“ können sich die attraktiven Islander auf Überraschungen gefasst machen. Mit dem Einzug neuer Granaten wird so manchem Islander der Kopf verdreht, während andere Couples ihre Gefühle unter Beweis stellen müssen. Eifersucht und Gefühlschaos garantiert! Moderatorin Sylvie Meis ist schon voller Vorfreude auf den Start der erfolgreichen Dating-Show: „Bald geht es los und ich freue mich so, Teil der Love Island‘ Familie zu sein. Ich kann es kaum abwarten, endlich die Islander kennenzulernen und ihnen beim Verlieben zuzuschauen.“

Die neue Staffel wird wieder auf Mallorca gedreht

Die perfekte Kulisse zum Verlieben bietet hierfür die traumhafte neue „Love Island-Villa“ auf Mallorca. Bei romantischen Dates und aufregenden Challenges gehen die Islander auf Tuchfühlung und lernen sich besser kennen. Doch Achtung, wenn es liebestechnisch nicht prickelt: Wer Single bleibt, muss die Villa vorzeitig verlassen! Nicht zuletzt haben auch die Zuschauerinnen und Zuschauer ein Wörtchen mitzureden. Mit der interaktiven „Love Island“-App können sie den Verlauf der Sendung durch ihr Voting aktiv mitge-stalten. Schließlich entscheidet am Ende das Publikum, welches Couple das Finale von „Love Island 2021“ gewinnt und 50.000 Euro mit nach Hause nimmt. Schon gelesen? Love Island: Sylvie Meis wird neue Moderatorin!