Love Island 2021: Eifersuchts-Drama in der Villa!

Sie waren von der ersten Minute an DAS Traumcouple bei “Love Island”. Jetzt, drei Wochen später ist alles anders. Dennis und Nicole sind Geschichte. Doch noch mehr Dramen spielen sich in der Villa ab. Julia macht Amadu eine heftige Eifersuchtsszene.

Doch es kommt noch krasser! So krass, dass Jana Ina Zarrella zu einem Sondereinsatz in die Villa muss. „Natürlich bin ich sofort zur Stelle, wenn ich gebraucht werde“, so die Moderatorin. „Die Ereignisse in der Villa haben sich überschlagen. Die Islander mussten einfach noch mal daran erinnert werden, worum es bei ‘Love Island’ geht. Das war auch für mich das emotionalste und überraschendste Halbfinale bisher!” Jeder Islander muss sich zu seinem Couple bekennen. Wer sich keine Beziehung mit seinem Partner nach “Love Island” vorstellen kann, muss gehen. Und so wachen nicht alle Couples am letzten Morgen auf der Insel der Liebe auf.

Trennungsdrama in mehreren Akten

„Ich glaube nicht, dass ich so weitermachen kann. Ich werde dir nicht geben können, was du verlangst. Es tut mir leid”, mit diesen Worten beendet Nicole das Couple mit Dennis am Abend endgültig. Wie konnte es nur so weit kommen? Schon den ganzen Tag über hat das einstige Traumpaar immer wieder diskutiert und ist aneinandergeraten. Fehlende Gefühle und zu wenig Kommunikation so die Dauervorwürfe. Dann zieht Nicole den Schlussstrich. Dennis ist erschüttert und wird laut: „Die ersten zwei Wochen hier waren mit die besten in meinem Leben. Und wegen so ein paar Sachen und Ungereimtheiten beendest du das Ganze. Krass, da habe ich dich total falsch eingeschätzt. So schnell sortierst du aus? Das tut weh, das tut richtig weh.”

Was lief da mit Bianca? Julia stellt Amadu zur Rede

Julia hat noch nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie sehr eifersüchtig ist. Am Abend überrascht Star-DJ Hugel die Islander und legt im Garten der Villa auf. Es wird gefeiert und getanzt. Hat Bianca da etwa Amadu angetanzt? Und warum lässt Amadu einen lustigen Anmachspruch gegenüber Bianca vom Stapel? Julia glaubt zu spüren, dass sich ihr Couple von ihr entfernt. „Mach bitte aus einer Mücke keinen Elefanten”, reagiert Amadu genervt, als Julia ihn darauf anspricht. Er hat sich nichts vorzuwerfen: „Du musst dich Fragen, ob an deiner Wahrnehmung etwas nicht richtig ist!”

Halbfinal-Gemetzel

Das gab es noch nie bei „Love Island”! Jana Ina Zarrella überrascht die Islander in der Villa und verkündet, dass es jetzt darum geht die Couples für das große Finale am Montagabend festzulegen. „Jetzt ist Schluss mit Taktieren”, so die Moderatorin. Die Islander müssen sich zu ihrem Couple-Partner bekennen. Unabhängig voneinander werden die Mädels und Jungs gefragt, ob sie bei ihrem Couple mit dem Herzen dabei sind und sich eine Beziehung nach “Love Island” vorstellen können. Nach den ganzen Streitereien und Gefühlschaos, scheint das die größte Herausforderung für manche Couples zu sein. Obwohl Dennis und Nicole sich getrennt haben, will der Düsseldorfer der Beziehung eine Chance geben. Doch wie sieht es bei Nicole aus? Und hat die Beziehung von Amadu und Julia eine Chance? “Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe” läuft immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI. Schon gelesen? Love Island-Liza: Ihr Date stank nach Zwiebeln!