Love Island 2021: Der Starttermin wurde enthüllt!

Die letzte Staffel von “Love Island” war für RTLZWEI ein voller Erfolg. Der Sender hat angekündet, dass es 2021 gleich zwei Staffeln der beliebten Kuppelshow geben soll. Nun wurde auch der Starttermin der ersten Staffel enthüllt!

“Ok, nice” und “Bonschlonzo” – dieses Format macht einfach süchtig. Von den charakterstarken Kandidaten über die humorvoll-ironischen Off-Kommentare und sexy Spiele bis hin zu den teils hochdramatischen und emotionalen Paarungszeremonien kriegen “Love Island“-Fans nicht genug. Nach der vierten und bisher erfolgreichsten Staffel von “Love Island“ kommt der Sender RTLZWEI dem Wunsch aller Liebeshungrigen nach und verdoppelt im Jahr 2021 mit einer weiteren Staffel der crossmedialen Dating-Show die Chance auf die wahre Liebe. Damit startet der Reality-Sender mit einer seiner stärksten Programmmarken ins Frühjahr. Die zweite Ausgabe von “Love Island“ folgt wie gehabt im Spätsommer.

Neue Staffel soll am 8. März 2021 beginnen

Nicht nur im Spätsommer, sondern schon im Frühjahr wird bei RTLZWEI geflirtet, was das Zeug hält. Lange müssen sich die Fans wohl nicht mehr gedulden. Denn die neue Staffel soll bereits am 8. März 2021 beginnen, wie die Bild-Zeitung berichtet. Denn in der App zur Show gibt es einen Timecode, welcher bis zum Showstart herunterzählt – und das wäre dann in dem Fall das Datum. In rund einem Monat werden also wieder liebeshungrige Singles nach der große Liebe suchen.

Die aktuelle vierte Staffel von ‚Love Island' war die vielleicht beste bei RTLZWEI bisher. Die perfekte Mischung aus Reality, Romantik und Humor ist zu einer bedeutenden Marke in unserem Programm geworden. Als Multi-Channel-Phänomen sorgt die Show für sehr hohe Reichweiten vor allem beim jungen Publikum. Deshalb freuen wir uns darauf, ‚Love Island' künftig zweimal im Jahr zeigen zu können," so sagte damals RTLZWEI-Boss Andreas Bartl. Die Chancen stehen gut, dass auch die neue Staffel ein voller Erfolg für den Sender wird.