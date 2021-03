Love Island 2021: Der erste Kuss war für Emma der Horror!

Bei “Love Island” will Emma endlich ihren Mr. Right finden! Die Beauty will vor allem mit ihrer lockeren Art, aber auch mir ihrem Look punkten. Bei KUKKSI hat die 22-Jährige vor ihrem Einzug in die Villa über ihren ersten Kuss gesprochen.

Emma legt bei Jungs vor allem viel Wert auf den Charakter. “Das Aussehen spielt schon eine Rolle, da einem das als erstes anspricht. Der Charakter ist aber das, was zählt. Man verliebt sich auch in einen Menschen, den man anfangs vielleicht nicht so schön fand, wenn der Charakter aber toll ist”, erzählt die Studentin im exklusiven Interview mit KUKKSI. Er sollte sportlich sein, aber es damit auch nicht übertreiben: “Ich fände einen großen Mann klasse. Er sollte mindestens 1,90 Meter groß sein und sportlich – damit meine ich aber nicht aufgepumpt. Ich finde es auch schön, wenn ein Mann gebräunt ist – aber nicht vom Solarium, sondern eher eine natürliche Bräune.”

Emma will mit ihrem Traumboy eine Familie gründen

Emma ist ein totaler Beziehungsmensch. Uns hat sie auch ihre Pläne verraten – mit ihrem Traummann will sie später eine Familie gründen, aber macht sich damit auch absolut keinen Druck. “Kinder oder Heiraten könnte ich mir vorstellen, aber damit will ich mir noch Zeit lassen. Ich will zuerst mein Studium beenden, ich will Reisen und die Zeit für mich oder meine Beziehung nehmen, wenn ich eine haben sollte. Bevor man eine Familie gründet, finde ich es wichtig, dass man die Zeit noch zusammen genießt und Dinge macht, die man vielleicht später nicht mehr unbedingt machen kann”, so Emma.

Ihr erster Kuss war ein Schrecken

Die “Love Island”-Kandidatin hat im Interview auch über ihre erste große Liebe in der Grundschule gesprochen. An den ersten Kuss wird sie sich wohl noch lange erinnern – aber eher im negativen Sinn. “Der erste Kuss war in der Schule. Das war so eine kleine Verknalltheit in der Grundschule. Es war ein Schrecken! Als kleiner Mensch denkt man, dass ein Kuss toll ist – aber ich war dann doch überrumpelt, als es plötzlich passiert ist”, offenbart sie. “Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe” läuft immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI. Schon gelesen? Love Island 2021: Emma spricht über ihr schlimmstes Date!