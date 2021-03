Love Island 2021: Das sind die Pläne von Bianca und Paco!

Die Frühjahrs-Staffel von “Love Island” ist vorbei! RTLZWEI hat am Montagabend das Finale der beliebten Kuppelshow gezeigt. Bianca und Paco sind das Sieger-Couple. Nun haben die beiden über ihre Zukunftspläne gesprochen.

Drei Couples standen im Finale von “Love Island”. Vorjahresgewinner Tim Kühnel und Kult-Islander „Betonmischa“ Mischa Mayer haben die Voting-Ergebnisse der Fans überbracht. Und dann wurde die Entscheidung verkündet: Bianca und Paco haben ‚Love Island’ gewonnen”, sagt Jana Ina Zarrella.

Bianca und Paco sind das Sieger-Couple

“Wow! Wir sind irgendwie ein bisschen sprachlos”, so Paco nachdem der erste Sieges-Schock verdaut ist. „Wir haben niemals damit gerechnet und müssen das alles erst mal realisieren. Ich bin Bianca so dankbar, dass sie sich mir gegenüber so öffnen konnte.” Und Bianca ergänzt: „Ich habe Paco, der ja ein Eisberg war, zum Schmelzen gebracht. Ich bin so froh, ihn als Couple zu haben. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, hier jemand für etwas Langfristiges zu finden. Ich denke, wir werden uns gegenseitig besuchen und treffen, unsere Freunde und Familien kennenlernen. Ich freue mich natürlich auch total auf Pacos Oma.”

Das sind ihre Zukunftspläne

Vor dem Einzug in die Villa hat Paco bereits darüber gesprochen, dass er mit seiner künftigen Traumfrau eine Familie gründen will. “Wenn die Richtige da ist, ist es mein größter Wunsch, die eigene Familie aufzubauen und auch das eigene Heim. Ich bin mit einem Einzelkind zufrieden, aber auch mit einer vierköpfigen Familie. Ich nehme es so, wie es kommt”, sagte der Hottie damals im exklusiven Interview mit KUKKSI. Nun hat er mit Bianca seine Traumfrau gefunden!

Und auch Bianca hatte bereits vor ihrer Teilnahme bei “Love Island” schon große Pläne. “Ich hoffe, dass die nächste Beziehung, welche ich eingehen werde, die letzte sein wird. Mein Traum war immer mit 26/27, dass ich Kinder habe, ich heirate und ein Traumhaus habe. Und ich würde auch einige Katzen adoptieren”, verriet uns die Kandidatin. Schon gelesen? Love Island 2021: Bianca will Kinder und heiraten!