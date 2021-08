Love Island 2021: Das sind die Islander!

Es geht wieder los: Bei RTLZWEI startet am 30. August 2021 die neue Staffel von „Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe“. In der Kuppelshow suchen Singles nach der großen Liebe. Nun wurden auch offiziell die Islander enthüllt.

13 flirthungrige Singles gehen bei „Love Island“ auf die Suche nach ihrem Liebes-Glück. Nur wer ein Couple hat, darf es sich in der Villa gemütlich machen. Wer in der Show keinen Partner findet, muss seine Koffer wieder packen. Doch auch, wer einen Partner gefunden hat, darf sich nicht sicher sein. Denn immer wieder ziehen attraktive „Granaten“ in die Villa, welche Couples zerstören können. Die Pärchen werden also auf eine harte Probe gestellt.

Das sind die Kandidaten

Robin

Alter: 24

Beruf: Bürokaufmann

Wohnort: Augsburg

„Ich bin bereit für die Liebe.“

Andrina

Alter: 28

Beruf: Online-Fitness-Coach

Wohnort: Zürich

„Ich würde immer versuchen mit meinen Blicken die Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen.“

Jannik

Alter: 26

Beruf: Angestellter bei den Kölner Stadtbetrieben

Wohnort: Köln

„Meine charmante und immer positive Art macht mich zu einem perfekten Islander!“

Sina

Alter: 24

Beruf: Visual Merchandiserin

Wohnort: Schwäbisch Hall

„Ich mag meine Spontanität und dass ich sehr emphatisch bin.“

Steven

Alter: 26

Beruf: Fachkraft für Arbeitstechnik

Wohnort: Berlin

„Mädels bringe ich mit meinem Lachen um den Verstand“

Lisa

Alter: 23

Beruf: Friseurin

Wohnort: Bremen

„Man soll niemals nie sagen, aber ich bin mir sehr sicher, dass ich in der Villa keinen Sex haben werde.“

Kaan

Alter: 26

Beruf: BWL-Student, Barkeeper

Wohnort: Stuttgart

„Ich werde auf jeden Fall in der Villa für Stimmung sorgen.“

Jess

Alter: 23

Beruf: DJane

Wohnort: Kaiserslautern

„Ich hatte noch nie einen Freund und suche die große Liebe.“

Dennis

Alter: 22

Beruf: Fitnesstrainer

Wohnort: Bad Soden Salmünster

„Ich habe die richtige Frau einfach noch nicht gefunden.“

Lena

Alter: 24

Beruf: Wirtschaftspädagogik-Studentin

Wohnort: Oberhausen

„Eingebildete Männer, die nichts im Kopf haben, gehen gar nicht.“

Domenik

Alter: 25

Beruf: BWL-Student

Wohnort: Idar-Oberstein

„Meine sympathische Art und dass ich auf Menschen gut zugehen kann, machen mich zu einem perfekten Islander.“

Sarah

Alter: 23

Beruf: Studentin

Wohnort: Lenningen

„Ich glaube schon, dass es so etwas wie Liebe auf den ersten Blick gibt.“

Philipp

Alter: 23

Beruf: Landschaftsgärtner

Wohnort: Mainz

„Mein Herz erobert man, wenn man hinter mir steht, gemeinsame Interessen teilt und offen und ehrlich miteinander ist.“

RTLZWEI zeigt „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ ab dem 30. August 2021 um 20:15 Uhr und ab 31. August immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr.