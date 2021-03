Love Island 2021: Das sind die ersten Couples

Bei RTLZWEI startete die neue Staffel von “Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe”. Moderatorin Jana Ina Zarrella führte durch die erste Paarungszeremonie der Staffel. Nun stehen auch die ersten Couples fest.

“Willkommen auf Love Island! Wir haben erst März und wir sind jetzt schon auf der Liebes-Insel. Aber diesmal auf einer ganz anderen Insel. Wir sind auf Teneriffa“ so begrüßt Moderatorin Jana Ina Zarrella die ersten Islanderinnen Emilia, Bianca, Nicole und Greta, die kurz vorher in die neue Villa eingezogen sind. „Frühlingszeit ist Paarungszeit. Und für euch beginnt der Frühling jetzt schon“, mit diesen Worten eröffnet Jana Ina Zarrella die erste „Love Island“-Paarungszeremonie 2021. Nacheinander begrüßen die männlichen Islander die Mädels an der Feuerstelle. Jeder darf eine Islanderin zu seinem Couple wählen.

Das sind die ersten Couples

Breno und Bianca

Breno, Student und selbsternannte „Tänzer mit mehr Sex-Appeal“, zieht als erster männlicher Islander in die Villa ein. Die Mädels zögern, doch Nicole tritt ein Schritt vor und zeigt somit Interesse an den 21-Jährigen. Doch sein Bauchgefühl sagt „Bianca“ und somit sind der Brasilianer und die Sozialversicherungsangestellt ein Couple. „Passt irgendwie“, lächelt Bianca, „bin gespannt, ob es charakterlich dann auch passt“.

Fynn und Greta

Fynn betritt die Villa. Zunächst zeigt keine Islanderin Interesse an dem Verkäufer. Greta ist dem 23-Jährigen sofort aufgefallen und er möchte sie näher kennenlernen. „So ist super, habe mich richtig gefreut“, strahlt Greta.

Nicole und Dennis

Dennis ist der Nächste. Nicole tritt erneut vor. „Perfekt, wäre meine Wahl gewesen“, freut sich der Düsseldorfer. „Er hat eine schöne Ausstrahlung, ist groß, scheint sehr höflich zu sein – ein Gentleman. Ja, das gefällt mir“, strahlt die Blondine. Somit steht auch das dritte Couple fest.

Adriano und Emilia

Adriano kommt zuletzt in die neue Villa auf Teneriffa. Emilia tritt vor: „Ich hätte die Wahl auch getroffen, wenn du als erstes reingekommen wärst“, lächelt die Blondine. Auch Adriano entscheidet sich für Emilia. Match!

Das erste Kennenlernen der Couples läuft gut. Doch dann sprengt Jana Ina die gute Stimmung bei den Islander mit einer Überraschung. Granate Livia (27) betritt die Villa und schnappt sich gleich alle Jungs und geht mit ihnen in den Garten, um sie in Ruhe kennenzulernen. Eins ist jetzt schon klar, Livia wird als erste Granate ein bestehendes Couple auseinanderbringen. “Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe” startet am 8. März um 20:15 Uhr und läuft ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI. Schon gelesen? Love Island 2021: Adriano hatte ein Jahr keine Dates!