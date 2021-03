Drei Wochen “Love Island” gehen zu Ende. Insgesamt 22 Islander waren in der ersten Frühjahrsstaffel der Dating-Show dabei. Sechs von ihnen stehen im großen Finale.

Bei “Love Island” ist in den vergangenen Wochen viel passiert – Emotionen, den ein oder anderen Streit und natürlich viele Flirts. Und es gab einige Neuerungen. Denn “Love Island” fand nicht nur erstmals im Frühling statt, sondern wurde auch erstmals auf Teneriffa in einer viel größeren Villa gedreht. Am Ende konnte nur ein Paar die Staffel gewinnen! Jana Ina Zarrella hatte in der Kuppelshow nicht nur ihre letzte Moderation, sondern auch das Sieger-Paar wurde nun gekürt.

Aber auch zwei Ex-Islander unterstützen Jana Ina Zarrella bei ihrer letzten „Love Island”-Moderation: Vorjahresgewinner Tim Kühnel und Kult-Islander “Betonmischa“ Mischa Mayer sind in der Villa und überbringen die Voting-Ergebnisse der Fans aus der App. Und dann wird die Entscheidung verkündet!

Zukunftspläne beim Siegercouple

“Bianca und Paco haben ‚Love Island’ gewonnen”, verkündet Jana Ina Zarrella. Bianca schaut ungläubig und kann gar nicht fassen, was sie hört: “Kann das mal jemand prüfen bitte!” Paco knutscht sie ab und ruft zu den anderen Couples: “Kommt alle her! Wir haben alle gewonnen als Familie!”

Bianca will den Gewinn mit Paco teilen

Eine letzte Entscheidung steht allerdings noch an. “Es geht um 50.000 Euro. Ihr müsst entscheiden, Liebe oder Abstauben”, erklärt Jana Ina Zarrella und hält zwei Umschläge hoch. „In einem stecken 50.000 Euro, in dem anderen Nichts.” Bianca und Paco wählen je einen Umschlag. „Ich brauche da gar nicht überlegen”, so Bianca, die den Umschlag mit dem Geld gezogen hat, zu Paco. „Bei ‚Love Island’ gewinnt man nur als Couple. Selbst wenn wir nicht gewonnen hätten, wäre es Gewinn genug gewesen, dich kennengelernt zu haben. Natürlich will ich den Gewinn mit dir teilen!” Herzlichen Glückwunsch an Paco und Bianca. Schon gelesen? Love Island 2021: Bianca will Kinder und heiraten!