Love Island 2021: Darum scheiterte die letzte Beziehung von Kathi!

Erst kürzlich ist Kathi als Granate bei “Love Island” in die Villa eingezogen. In der Kuppelshow will die 21-Jährige endlich ihren Traumboy finden. Bei KUKKSI hat die Beauty kurz vor ihrem Einzug darüber gesprochen, was ihr in einer Beziehung besonders wichtig ist.

Kathi sucht bei “Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe” nach ihrem Traummann. Doch die Konkurrenz schläft nicht – schließlich sind auch noch andere Girls in der Villa. Sie will vor allem mit Kommunikation bei den Jungs punkten. “Ein komisches Date gab es bisher bei mir nicht. Bei mir gibt es auch nie eine peinliche Stille, wo keiner mehr weiß, was er sagen soll. Ich rede dann lieber irgendeinen Müll, bevor es zu dieser peinlichen Stille kommt. Deswegen hatte ich auch nie ein komisches Date”, erzählt Kathi im exklusiven Interview mit KUKKSI.

So sollte ihr Traummann sein

Ihr Traummann sollte vor allem Humor mitbringen. “Ein Humor steht an erster Stelle, weil mir das extrem wichtig ist. Dankbarkeit und Wertschätzung gehört für mich ebenfalls dazu. Optisch bin ich aber eigentlich relativ offen. Da habe ich nichts, was ich ausschließen würde. Charakter macht einen schön. Wenn man von innen hässlich ist, strahlt man das auch nach außen aus. So eine Person würde dann nicht in Frage kommen. Insgesamt ist mir der Charakter wichtiger. Der Mensch könnte noch so schön sein, wenn er keinen Charakter hätte – das würde so niemals klappen”, erzählt sie.

Das ist Kathi in einer Beziehung wichtig

In einer Beziehung ist der Kandidatin vor allem wichtig, dass man sich blind vertrauen kann. “In einer Beziehung ist mir Ehrlichkeit und Vertrauen extrem wichtig. Eifersucht kann man haben. Aber wenn man den Menschen nicht vertraut, bringt die ganze Beziehung nichts. Ansonsten ist mir auch wichtig, dass man über alles sprechen kann, etwas verrückt und durchgeknallt ist. Ich will meinen Partner eigentlich als besten Freund nennen können, mit den man alles erzählen kann”, verriet Kathi.

Ihre letzte Beziehung liegt schon etwas zurück – das hing vor allem damit zusammen, dass sie und ihr Partner andere Vorstellungen von der Zukunft hatten. "Meine letzte Beziehung ist so rund zwei Jahre her. Diese ging auseinander, weil wir uns in verschiedene Richtungen entwickelt haben. Wir waren an einem Punkt, wo es ernst wurde – wie beispielsweise ziehen wir zusammen oder was sind die nächsten Schritte. Dann haben wir gemerkt, dass wir unterschiedliche Vorstellungen haben und deshalb habe ich mich getrennt", so die Studentin.