Love Island 2021: Breno würde Sex vor der Kamera haben!

Breno Alonso ist einer der sechs männlichen Kandidaten im Startcast von “Love Island”. In der Kuppelshow will er die Liebe seines Lebens finden und legt sich ins Zeug, die Ladys in der Villa auf Teneriffa zu erobern. Dabei würde er sogar Sex vor der Kamera nicht ausschließen.

Der 21-Jährige ist ein Teil der SixxPaxxs und will nun in der Kuppelshow seine Traumlady finden. “Ich würde mich als einen interessanten Typen bezeichnen, welcher sehr vielfältig ist. Ich bin auch Tänzer und daher vielleicht etwas anders, als die Masse”, sagt Breno Alonso über sich selbst im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Breno Alonso schließt Sex in der Villa nicht aus

Bei “Love Island” könnte es ziemlich knistern – zumindest wenn es nach Breno Alonso geht. Denn er würde sogar Sex vor der Kamera haben! “Ich denke, es wird schwer sein, sich körperlich nicht näher zu kommen. Es kommt auch hinzu, dass die Frauen heiß sind oder im Bikini rumlaufen. Daher denke ich schon, dass man Sex haben könnte. Ich hätte damit überhaupt kein Problem”, erzählt uns der Hottie.

Darauf legt er bei einer Frau viel wert

Zwar schaut Breno zuerst auf das Aussehen. Für ihn ist aber auf langfristiger Sicht der Charakter bei einer Frau deutlich entscheidender. “Man sagt ja, dass das Aussehen anzieht, aber der Charakter festigt. Dem stimme ich voll und ganz zu, denn beides ist einfach sehr wichtig. Wenn die Frau nur gut aussehen würde, aber man sich mit ihr nicht unterhalten kann, bringt es nichts. Genauso ist es aber andersherum. Deshalb ist beides für mich wichtig”, so der 21-Jährige.

Das wären absolute No-Gos

Einige Dinge würden für ihn gar nicht gehen: "Ein No-Go wäre, wenn die Frau pessimistisch ist und alles negativ sieht oder eine Drama-Queen ist. Das würde mich total abtörnen." "Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe" startet am 8. März um 20:15 Uhr und läuft ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.