Love Island 2021: Bitterer Kampf um Jannik!

Kaum eingezogen herrscht bei den Islandern in der Villa bei „Love Island“ das totale Gefühlschaos: Andrina und Granate Lena machen keinen Hehl daraus, dass sie voll auf Jannik stehen. Der fühlt sich zu bei den hingezogen. So zeigt er bei seinem Couple Lisa klare Kante und schickt sie in die Friendzone, bevor er weiter mit Andrina und Lena heftig flirtet. Doch dass er zweigleisig fährt, fliegt auf – Andrina weint. Wird Granate Lena ihr „ihren“ Jannik wegnehmen und sich mit ihm vercoupeln? Zum Glück gibt es auch viel zu lachen auf „Love Island“: Bei der ersten Challenge „Gefühlskirmes“ hagelt es Küsse und pikante Geheimnisse der Islander kommen ans Licht.

Wenn ein Gespräch schon mit „Du bist halt ein super sympathisches Mädchen“ anfängt, ist ja schon alles klar. Als Jannik merkt, dass Andrina und Lena ein Auge auf ihn geworfen haben, gesteht er seinem Couple Lisa: „Für mich ist es aber nur so Friendzone!“ Bei Lena und Andrina dagegen lässt sich der Kölner lieber alle Optionen offen und macht beiden gleichermaßen schöne Augen. „Ich mag dich halt schon, das lasse ich dich ja auch spüren“, eröffnet er Lena. Er würde sich sehr freuen, wenn die blonde Granate ihn als Couple wählt und ergänzt: „Wenn wir uns noch ein bisschen näher kennenlernen, dann könnte das in eine gute Richtung laufen.“

Zwei Ladys werfen ein Auge auf Jannik

Aber auch Andrina bekommt nette Komplimente von dem 26-Jährigen: „Du siehst ja auch sehr sportlich aus, das finde ich gut. Das ist mir tatsächlich wichtig.“ Auch Andrina ist von dem Body des Kölners begeistert: „Athletisch, schön und noch natürlich!“ Irgendwie sind Andrina und Lena sicher, dass es für Jannik nur eine interessante Islanderin gibt. Doch dann platzt die Bombe. Jannik erklärt Andrina, dass er auch Lena mag. Die Schweizerin stellt klar: „Wenn du zwei hast, die dich interessieren, dann lerne halt beide kennen. Aber wenn ich sehe, dass ihr zum Beispiel kuschelt, dann bin ich raus. Ich bin mir zu wertvoll für die zweite Geige!“ Und dann fließen bei der Schweizerin in der Strandhütte die ersten Tränen.

Andrina und Jannik geben Vollgas

Welche Islanderin erstellte einen Fake-Account auf Insta, um ihren Freund anzuschreiben und zu testen? Wer hatte in einem Jahr mit mehr als 50 Frauen Sex? Und wer log seine Freundin an, um feiern zu gehen? Bei ihrer ersten Challenge „Gefühlskirmes“ müssen die Islander der Reihe nach erraten, welches pikante Geheimnis zu wem gehört. Ein Kuss gibt es dann für den, der vermeintlich hinter dem Secret steckt! Pikantes kommt so ans Licht und es hagelt Küsse! „Diese Islanderin wurde auf der Straße angesprochen, ob sie in einem Musikvideo von Justin Bieber auftreten möchte“, liest Jannik vor. Er glaubt, dass Adriana die Richtige ist. Die Schweizerin fackelt nicht lange und nutzt die Gelegenheit ihren Herzens-Islander so richtig abzuknutschen: „Wenn ich die Chance habe ihn zu küssen, dann finde ich es auch nicht schlimm diese Chance richtig zu ergreifen!“ Und Jannik? Der will mehr! „Den Kuss mit Andrina hatte ich mir erhofft. Ich würde das gerne wiederholen. Mal schauen, was die Tage noch so bringen!“ RTLZWEI zeigt „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ ab dem 30. August 2021 um 20:15 Uhr und ab 31. August immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Schon gelesen? Love Island 2021: Kandidatin Andrina war die Schweizer Bachelorette!