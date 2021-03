Love Island 2021: Bianca fühlte sich von Jungs hintergangen!

Bianca ist ein echter Hingucker! Die 23-Jährige buhlt derzeit um ihren Traumboy in der diesjährigen Staffel von “Love Island”. Die Beauty hat bei KUKKSI vorab verraten, was für sie absolute No-Gos bei einem Mann sind und ob ihr der Look oder Charakter wichtig ist.

Bei “Love Island” sucht Bianca nach ihrer großen Liebe. Die Sozialversicherungsfachangestellte aus Rheinberg ist bereit, sich neu zu verlieben und hat sich deshalb für die Kuppelshow beworben. “In der Corona-Zeit konnte man kaum jemanden kennenlernen. Das ist die perfekte Chance, um jemanden kennenzulernen und einfach eine coole Zeit zu haben. Ich möchte mich auch mal was Neues trauen”, erzählt Bianca im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Für Bianca ist vor allem der Charakter wichtig

Bei Männern achtet Bianca nur bedingt auf die Optik – viel wichtiger ist ihr der Charakter. “Aussehen zieht an, aber Charakter hält zusammen. Wenn er mir auf den ersten Blick optisch nicht ganz zusagt, aber ich merke, dass er humorvoll oder charmant ist, macht das einen Menschen auch attraktiver. Und ich glaube, dass man sich auch in einen Charakter verlieben kann. Beides spielt eine Rolle, aber der Charakter ist deutlich wichtiger”, erzählt die Kandidatin. Es gibt auch einige Dinge, welche Bianca bei Männern absolut nicht abkann – vor allem, wenn diese nur über sich selbst reden und kein Interesse an ihr zeigen würde. “Ein No-Go wäre für mich, wenn man mit jemanden überhaupt nicht reden kann oder es nur oberflächliche Gespräche sind. Oder auch, wenn er nur über sich selber reden würde – das kann ich nicht ab”, so die 23-Jährige.

Die meisten Männer wollten nur Sex

Bianca hat uns auch erzählt, weshalb es bei ihr in der Liebe nicht geklappt hat. Denn die meisten Männern wollten einfach nur das Eine – für die 23-Jährige geht das absolut nicht und fühlte sich hintergangen. “Viele wollen heute gar keine richtige Beziehung mehr eingehen, sondern eher nur Sex haben. Sie wollen die Vorteile einer Beziehung haben, aber wollen eigentlich gar keine oder die Verantwortung übernehmen oder das Leben mit einer Person zu teilen. Ich möchte aber auch zu nichts gedrängt werden und mache alles in meinem Tempo. Und wenn ein Mann mich durch eine andere ersetzen würde, wäre das so, aber Hauptsache ich bleibe mir treu”, verriet Bianca. “Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe” startet am 8. März um 20:15 Uhr und läuft ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI. Schon gelesen? Love Island 2021: Bianca will Kinder und heiraten!