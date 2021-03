Love Island 2021: Angelina, Liza und Francesco müssen gehen!

Drei Islander müssen bei “Love Island” gehen! „Ihr seid 15 Islander. So wie jetzt, werdet ihr nie wieder zusammenkommen“, so Jana Ina Zarrella an der Feuerstelle. Nach der Voting-Entscheidung der Zuschauer in der „Love Island“-App steht fest, wer auf der Kippe steht. Das letzte Wort haben dann die neun beliebtesten Islander, sie müssen entscheiden, wer bleiben darf und wer nicht!

„Greta, du bist die beliebteste Islanderin“, offenbart Jana Ina Zarrella „Nicole, du gehörst leider nicht zu den Beliebtesten. Du musst zu mir nach vorne kommen.“ Neben Nicole stellen sich nacheinander Angelina, Finn Emma, Francesco, Julia und Liza auf. Damit stehen die sechs Islander, die die wenigsten Sympathie-Stimmen der User bekommen haben, zusammen.

Drei von ihnen dürfen bleiben, drei müssen gehen „Trefft eine weise Entscheidung“, so Jana Ina Zarrella zu den anderen, die jetzt die Qual der Wahl haben. Die Köpfe werden zusammengesteckt und es wird beraten. „Wir sind hier nicht bei ‚Bro’ Island‘ sondern bei ‚Love Island‘“, beginnt Adriano die Entscheidung der Gruppe zu verkünden. „Da wir bei dir Finn Emma gemerkt haben, dass du richtig Bock auf diese Erfahrung hast, bist du eine Person, die wir hier behalten werden.“

Angelina, Liza und Francesco müssen ihre Koffer packen

Schnell ist auch klar, dass Nicole und Julia zu ihren Couples in die Villa gehören. „Angelina, dich hätten wir gerne hier behalten. Aber bei dir sind wir der Ansicht, dass da draußen jemand ist, der möglicherweise auf deinen Anruf wartet. Ich gehe stark davon aus, dass Breno auf dich warten wird!“. Mit diesen Worten schickt Adriano Angelina nach Hause. Demnach bleiben noch Francesco und Liza übrig, die ebenfalls ihre Koffer packen müssen. “Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe” läuft immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI. Schon gelesen? Love Island-Liza: Ihr Date stank nach Zwiebeln!