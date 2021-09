Die Islander geben Vollgas bei „Love Island“! Hochmotiviert treten beim „Junggesellen-Battle” die Girls gegen die Boys an. Isabell schmeißt sich mit vollem Körpereinsatz an Dennis ran und Andrina und Martin lassen es bei der Einweihung der Private Suite krachen. Bei so viel Energie ist es doch genau passend, dass die Islander durch den Alarm-Button erfahren, dass mit Kinan und Kendra zwei neue Granaten im Anflug sind.

Isabell kann einfach nicht anders, ihre Blicke, ihre Gedanken haben alle nur ein Ziel: Dennis. Die 22-Jährige geht mutig auf den Fitnesstrainer zu und sucht Gespräche und vor allem auch immer mehr Nähe. Im Pool kuschelt sie sich an ihn und beim abendlichen Party-Spiel hat eindeutig Amor seine Finger im Spiel. Erst bekommt Dennis dieAufgabe seinen Lieblings-Islander zu küssen und wählt Isabell.

Dann ist sie selber an der Reihe: „Küsse einen Islander deiner Wahl für 30 Sekunden!” Gefühlvoll ziehen es beide durch und küssen sich lange und innig. „Das war mal ein richtiger Kuss”, jubelt Andrina. Zwei Kuss-Aufgaben in einem Spiel – wenn das mal nicht Schicksal ist! „Ja, das war perfekt. Wir sind ja beide eher schüchtern”, erklärt Isabell später Selina. „Bis jetzt fühlt es sich ja eh voll schön an. Wenn er mich umarmt oder ich ihn umarme. Da will ich mehr von. Ich würde gerne so richtig mit ihm vercoupelt sein!”

Zweisamkeit für Martin und Andrina

Endlich ist es soweit – die Private Suite wird eröffnet! „Andrina, nach einigen Enttäuschungen hast du in Martin deinen Herzensmenschen gefunden. Damit ihr euch noch besser kennenlernt, dürft ihr heute Nacht die Private Suite eröffnen”, so lautet die Nachricht an die Schweizerin. Großer Jubel in der Villa, alle Islander freuen sich für das Couple. Zackig packen Martin und Andrina ihre Sachen zusammen und dann geht es auch schon ins Liebesnest. Dort angekommen, hüpfen die beiden in den Whirlpool. Nicht nur die Wassertemperatur ist heiß – es knistert heftig zwischen dem 29-Jährigen und der Fitnesstrainerin und nach tiefen Blicken in die Augen kommt es zum leidenschaftlichen Kuss! Weitere zärtliche Küsse folgen, bevor es kuschelnd ins Luxusbett geht… RTLZWEI zeigt „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Schon gelesen? Love Island 2021: Wo befindet sich die Villa? Hier ist der Drehort!