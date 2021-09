Love Island 2021: Andrina Santoro schwebte in Lebensgefahr!

Bei „Love Island“ sucht Andrina Santoro die große Liebe und hofft, auf ihren Mr. Right zu treffen. Die 28-Jährige machte nun ein trauriges Geständnis aus ihrer Vergangenheit: Die Beauty lag mit 20 Jahren im künstlichen Koma und bangte um ihr Leben.

Für Andrina lief es bei „Love Island“ eigentlich ganz gut. Nach ihrem Flirt-Desaster mit Jannik und dem Korb von ihrem Couple-Partner Dennis hat sie ein Auge auf Martin geworfen. Der Hottie scheint genau ihr Typ zu sein! Später kam es zu einem Gespräch mit Mitstreiter Domenik. Andrina erzählte ihm von ihrer traurigen Vergangenheit und offenbarte, dass sie mit 20 Jahren um ihr Leben kämpfte.

Andrina Santoro lag im künstlichen Koma

Die Kandidatin lag damals nämlich im Koma und hatte kaum eine Überlebenschance. Früher wurde sie gemobbt wegen ihres Aussehens – dann verfiel Andrina in einen Fitness-Wahn, welcher ihr fast das Leben kostete. „Das war knapp. Ich hatte nicht so eine große Überlebenschance und daher bin ich halt sehr dankbar“, erzählt die ehemalige Bachelorette. „Mit 20 habe ich mit Fitness angefangen, das war dann sehr extrem. Mein Körper konnte nicht mehr, weil ich übertrieben habe mit allem, und ich musste ins künstliche Koma gelegt werden“,sagt Andrina Santoro gegenüber RTLZWEI.

Nach zwei Wochen im Koma sei sie dann aber aufgewacht. Die 28-Jährige habe aus der Zeit gelernt. „Ich bin jetzt so dankbar, dass ich noch da bin! Das war wie ein Weckruf. Heute kann ich sagen, dass ich glücklich bin!“, so die Kandidatin. Sie verlor durch das Liegen viel Muskelmasse und musste sogar das Laufen wieder lernen. Nun ist Andrina wieder in Topform und ist bereit für die große Liebe – ob sie ihren Traummann in der Kuppelshow finden wird, bleibt abzuwarten. RTLZWEI zeigt „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Schon gelesen? Love Island 2021: Kandidatin Andrina war die Schweizer Bachelorette!