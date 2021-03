Bei RTLZWEI startet am 8. März 2021 die neue Staffel von “Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe”. Zu den Kandidaten gehört auch Amadu. Der 25-Jährige bezeichnet sich selbst als Frauenversteher. KUKKSI hat mit dem Hottie kurz vor dem Einzug in die Villa gesprochen und hat verraten, dass er Sex vor der Kamera nicht ausschließen würde.

Amadu arbeitet als Musiker, ist 25 Jahre alt und kommt aus Köln. Bei “Love Island” will der Hottie endlich seine Traumfrau finden. “Langsam geht das Kribbeln los. Ich bin in Quarantäne aber sehr gut aufgehoben und habe einen super Betreuer. Ich habe alles, was ich brauche und bin dafür unheimlich dankbar. Ich bin glücklich, dass ich dieses Abenteuer antreten darf”, erzählt Amadu im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Amadu schließt Sex vor der Kamera nicht aus

Sollte er auf eine Frau treffen, welche seinen Ansprüchen entspricht, will er diese um den Finger wickeln – dabei würde er selbst bis zum Äußeren gehen. “Das ist ganz von der Situation abhängig. Ich gehe mit keinem Ziel dort rein und setze mir auch keine Grenzen. Ich will mich nicht einschränken”, erzählt Amadu. Er geht damit sehr offen um und hat offenbar auch keine Probleme, sich nackt in der Show zu zeigen.

Wenn er einer Frau näher kommen sollte, will er seinen Trieben nachgehen und schließt Geschlechtsverkehr vor laufenden Kameras nicht komplett aus. "Das wäre ein Moment, wo man sich nicht vorbereiten kann, sondern gefühlsabhängig handelt und wenn sich etwas gut anfühlt für mich, werde ich diesem Trieb nachgehen. Ich denke auch, dass man im Laufe der Zeit die Kameras vergisst und wenn man mit einer Frau einen innigen Moment hat, dann kann das schon passieren. ich würde es also nicht komplett ausschließen", verriet uns der 25-Jährige. "Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe" startet am 8. März um 20:15 Uhr und läuft ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.