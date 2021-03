Love Island 2021: Amadu hatte noch nie eine Beziehung!

Amadu ist ein echter Hottie! Der 25-Jährige aus Köln ist Kandidat bei “Love Island” und will in der RTLZWEI-Kuppelshow die große Liebe finden. Bei KUKKSI verriet der Musiker, dass viele Girls mit ihm flirten und warum er aber dennoch keine Beziehung bisher hatte.

Der Musiker ist bereits für die große Liebe und hat sich deshalb bei “Love Island” beworben. “Die Hoffnung ist da, dass ich bei ‘Love Island’ eine Frau finden werde, welche meinen Ansprüchen entspricht, die cool ist und mit der ich mich verstehe”, sagt Amadu im exklusiven Interview mit KUKKSI. Und welche Ansprüche hat er? “Ich lege großen Wert darauf, dass sie gepflegt ist. Sie sollte feminin und weiblich sein. Im vergangenen Jahr war es durch die Umstände schwierig, jemanden kennenzulernen. Deshalb habe ich mich bei ‘Love Island’ beworben. Vielleicht ist ein hübsches Mädchen für mich dabei”, so der 25-Jährige.

Die Mädels flirten mit ihm bei seinen Auftritten

Amadu ist als Musiker viel unterwegs und bekommt viele Flirtversuche von Girls – geklappt hat es in der Liebe bisher trotzdem nicht. “Flirtversuche gibt es immer – es ist die Frage, wie man damit umgeht. Es ist ein Job, wo man professionell bleiben muss. Ich gebe viel für meinen Beruf und will gut aussehen. Flirtversuche sind für mich eine Art Bestätigung. Wenn ich eine Frau zu Hause hätte, bleibe ich aber in jedem Fall cool in der Situation. Ich bin kein Typ, der dann untreu wäre”, erzählt er uns.

Bisher hatte Amadu noch keine Beziehung

Und obwohl er als Musiker oft angeflirtet wird, war der Job aber gerade das Problem in Sachen Liebe. Denn da er oft unterwegs ist und viele Auftritte hat, konnte er bisher keine Frau näher kennenlernen. Das ist auch einer der Gründe, weshalb Amadu noch nie eine Beziehung hatte. "Ich hatte bisher keine Beziehung. Ich war bisher immer sehr viel unterwegs und sprunghaft. Daher war es nicht möglich, jemanden für einen längeren Zeitraum intensiv kennenzulernen. Das ist auch ein Grund, dass ich bei 'Love Island' dabei bin. Denn die Rahmenbedingungen sind sehr gut, denn wann lernt man schon mal eine Frau über mehrere Tage oder Wochen kennen. Wenn in dem Format eine Frau dabei ist, welche meinen Vorstellungen entspricht, kann das vielleicht wirklich was werden", verriet er bei KUKKSI.