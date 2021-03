Love Island 2021: Adriano hatte ein Jahr keine Dates!

Adriano Monaco ist ein echter Hingucker! Der 26-jährige Automobilkaufmann will bei “Love Island” mit den Mädels flirten und hofft, dass sich darunter auch seine Traumfrau befindet. Kurz vor dem Einzug in die Villa hat der Hottie bei KUKKSI verraten, wie weit er vor der Kamera gehen würde.

Liebeshungrige Singles treffen aufeinander, um endlich ihr Couple zu finden. Zu den Kandidaten der diesjährigen Staffel von “Love Island” gehört auch Adriano. “Es kann bei ‘Love Island’ passieren. Ob ich aber wirklich die große Liebe finden werde, wird sich zeigen. Ich bin auf jeden Fall offen dafür”, erzählt der 26-Jährige im exklusiven Interview mit KUKKSI. Dating-Apps hat er bisher nicht genutzt, aber er hatte auch nicht gesucht – im vergangenen Jahr hatte der Hottie keine Dates. “Mit diesen ganzen Dating-Apps kann ich nichts anfangen und habe ich nie benutzt. Im letzten Jahr habe ich aber auch generell gar nicht gesucht”, offenbart er. Bei “Love Island” wird es daher nun höchste Zeit!

So weit würde Adriano vor der Kamera gehen

Geschlechtsverkehr vor der Kamera steht für Adriano nicht zur Debatte. “Sex vor der Kamera wäre für mich keine Option – das hat auch mehrere Gründe. Der erste Grund ist, dass meine Mutter zuschaut und das wäre super skurril, wenn sie sehen würde, wie ich Geschlechtsverkehr habe. Und zum anderen schaut eine junge Zielgruppe zu und will das nicht verantworten oder kein schlechtes Vorbild darstellen”, verriet er uns.

Würde er einem anderen Kandidaten die Frau ausspannen?

Zwar ist Adriano sehr loyal – aber er schließt es nicht komplett aus, einem anderen Kandidaten die Frau bei “Love Island” auszuspannen. “Für mich steht Loyalität an erster Stelle. Es kommt darauf an, wie mein persönliches Verhältnis zu dem Kandidaten ist. Wenn es wirklich ein Typ ist, zu dem ich eine Bindung aufgebaut habe, würde ich das nicht machen. Das gehört sich einfach nicht. Wenn es ein Islander ist, welcher mir nicht so am Herzen liegt, würde ich ihm die Frau schon ausspannen”, sagt Adriano. “Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe” startet am 8. März um 20:15 Uhr und läuft ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI. Schon gelesen? Love Island 2021: So geht Adriano auf Mädels zu!