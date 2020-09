Love Island 2020: Überraschender Auszug aus der Villa!

Die Paarungszeremonie bei „Love Island“ sorgt nicht nur für neue Couple-Konstellationen, sondern bringt auch einen überraschenden Auszug mit sich. Pia muss die Villa als erste Islanderin verlassen. Für Cathy Hummels war die Paarungszeremonie etwas ganz Besonderes: „Man merkt, dass sich da schon echte Emotionen entwickeln“, so die Moderatorin.

Das sind die neuen Couples

Tim und Melina

Granate Tim wählt Melina als Couple aus, die sehr glücklich mit der Entscheidung ist. Der Neue in der Runde hat von Anfang an ein Auge auf die sportliche Studentin geworfen. Alle freuen sich für das neue Couple, nur Luca wirkt sehr angespannt, ihm liegt noch immer was an Melina.

Josua und Chiara

Die Liebesreise für „Barbie und Ken“ geht weiter. Josua ist hin und weg von Chiaras Ausstrahlung. Hier fliegen schon die ersten Schmetterlinge. Mit Komplimenten und den süßen Worten „Wenn ich dich sehe, geht für mich die Sonne auf“ katapultiert sich der 24-Jährige direkt in das Herz der sexy Blondine.

Marc und Anna

Endlich können sie es offiziell machen! Marc wählt Anna zu seinem Couple. „Bei dir kann ich so sein, wie ich bin“, verkündet das Model bei der Entscheidung. Mit einem Kuss bedankt sich Anna bei ihrem Marc. Das süße Paar kann nun endlich gemeinsam in einem Bett schlafen.

Henrik und Aurelia

Henrik entscheidet sich für Aurelia. Ihm gefallen die tiefgründigen Gespräche mit der rassigen Schönheit. Auch Aurelia freut sich über die Entscheidung. Sie möchte Henrik noch weiter kennenlernen und Zeit mit ihm verbringen.

Luca und Geraldine

Luca macht die Paarungszeremonie zu schaffen. Er hätte gerne Melina gewählt, doch möchte sie nicht bedrängen. Die Entscheidung fällt ihm sehr schwer. Nervös und angespannt wählt er letztendlich doch Geraldine. „Wenn ich es einer Person gönne, dann Geraldine“, so Luca. Geraldine ist super glücklich, dass sie noch nicht gehen muss und bedankt sich bei Luca. Aber kann aus dem Zweck-Couple wirklich Liebe werden?

Pia muss die Villa verlassen

Das Date zwischen Pia und Luca lief gut, doch bei der Paarungszeremonie entscheidet sich Luca für Geraldine. „Es sollte wohl einfach nicht sein! Ich bin schon ein wenig enttäuscht und hätte gerne die Chance bekommen, noch einen Mann richtig kennenzulernen. Von den Jungs, die aber gerade in der Villa sind, war jetzt auch keiner dabei. Aber vielleicht wäre Mr. Right noch eingezogen…“, gibt Pia enttäuscht von sich, als klar ist, dass sie als Single die Villa verlassen muss.

Zwei neue Granaten ziehen ein

Aber bei „Love Island“ weiß man nie, was als Nächstes passiert. Am Sonntag wird es gleich doppelt spannend, denn zwei neue männliche Granaten ziehen in die Liebes-Villa ein. Max und Giulio mischen die frischgebildeten Couples auf. RTLZWEI zeigt „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar. Mehr News zu „Love Island“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.