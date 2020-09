Love Island 2020: Tim und Melina sind das Sieger-Couple!

Ganze vier Wochen liegen hinter den Islandern, vier Wochen voller Spaß, Flirts, Dramen und großen Gefühlen. Die vier Final-Couples Anna und Marc, Melina und Tim, Chiara und Melvin sowie Sandra und Henrik sind im Rennen um den Sieg. Nun ist es an der Zeit die Gewinner im großen “Love Island”-Finale zu küren. Die Fans haben dabei das letzte Wort. In der offiziellen „Love Island“-App konnten sie für ihr Lieblings-Couple voten. Die Community hat entschieden – Tim und Melina sind das Traum-Couple und gewinnen die diesjährige Staffel.

“Jetzt wollen wir es wissen. Welches Couple gewinnt diese Staffel von ‚Love Island‘?“, fragt Moderatorin Jana Ina Zarrella beim großen Finale. Ex-Islanderin Melissa hat das Voting-Ergebnis der Zuschauer dabei, denn die konnten über die „Love Island“-App abstimmen, wer ihr Lieblings-Couple ist und zum Siegerpaar gekürt werden soll. Die neue Bachelorette ist begeistert von den Final-Couples: “Jedes Couple von euch hat etwas Besonderes.“

Tim und Melina gewinnen die Show

Und nun ist der große Moment gekommen, Jana Ina liest das Ergebnis vor: „Das Couple mit den meisten Stimmen der Zuschauer beim Voting, die Gewinner von ‚Love Island‘ 2020, die Namen dieser beiden sind – Melina und Tim! Herzlichen Glückwunsch, unser Traumpaar 2020.“ Das Couple freut sich riesig und die anderen Islandern jubeln den Gewinnern zu. Melina kann gar nicht glauben, dass sie gewonnen haben und ist vollkommen sprachlos. Auch Tim versucht Worte zu finden: „Ich muss sagen, ich bin gerade etwas sprachlos. Ich bin sehr glücklich, vielen Dank an die, die für uns gevotet haben. Vielen Dank einfach.”

Geld oder Liebe?

Doch noch ist es nicht vorbei. „Wir kommen jetzt zur letzten Challenge dieser Staffel“, verkündet Jana Ina Zarrella, „Wir kommen zu den 50.000 Euro. Ich habe hier zwei Umschläge für euch, in einem sind 50.000 Euro, in einem kein Cent. Jeder kann sich einen Umschlag aussuchen. Wer den Umschlag mit Geld hat, entscheidet: liebevoll teilen oder alles für sich selbst behalten.” Melina und Tim nehmen jeweils einen Umschlag. Melina hat das große Los gezogen und die 50.000 Euro gewonnen.

Jetzt ist Melina am Zug. Behält sie das Geld komplett für sich? Oder teilt sie den Gewinn mit Tim? Melina zögert keine Sekunde: „Das muss ich mir nicht überlegen. Wir haben das zusammen gemacht. Also teilen wir das natürlich auch.“ Die Liebe hat gewonnen. Glückwunsch an das Traum-Couple. RTLZWEI zeigt “Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe” immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar. Mehr News zu “Love Island” und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.