Love Island 2020: So weit würde Sandra vor der Kamera gehen!

Sandra ist eine echte Granate! Die Beauty will bei “Love Island” die Jungs um den Finger wickeln. KUKKSI hat kurz vor dem Einzug in die Villa mit der 20-Jährigen gesprochen und hat uns verraten, wie weit sie vor der Kamera gehen würde.

Die 20-Jährige beschreibt sich als offen, ehrlich, direkt und lustig. Die Studentin hofft, dass sie bei “Love Island” ihren Mr. Right finden wird. “Ich hoffe es, dass ich die große Liebe finden werde. Aber ich bin auch sehr wählerisch. Deswegen hoffe ich erstmal, dass einer dabei ist, der mir gefällt”, sagt Sandra im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Sie würde in der Show einer anderen Lady auch den Mann ausspannen. “Die kennen sich ja selber erst einige Tage und sind noch keine Jahre zusammen. Und wenn mir der gefällt, wieso nicht”, so die Studentin. Eifersüchtig ist Sandra jedoch nicht: “Das hält sich bei mir in Grenzen. Wenn man mir alles ehrlich ins Gesicht sagt und nichts hintenrum macht, bin ich sehr gelassen.”

Sex vor der Kamera schließt Sandra aus

Bei “Love Island” kann es schon mal passieren, dass man sich sehr nahe kommt – schließlich verbringt man ganze 24 Stunden am Tag mit den anderen Kandidaten. Sex vor der Kamera wäre für Sandra jedoch ein absolutes No-Go und würde gar nicht gehen. “Bis zum Küssen, aber nicht weiter”, erzählt uns die Beauty.

So sollte ihr Traummann sein

Und was ist ihr bei einem Mann besonders wichtig? “Er sollte größer sein, als ich – er muss aber auch kein Riese sein. Er sollte nicht tussie-mässig rüberkommen, denn ich bin die Frau. Er braucht auch nicht täglich eine halbe Stunde vorm Spiegel stehen, denn er ist schließlich der Mann. Es wäre auch schön, wenn er trainiert wäre, aber auch nicht so extrem aufgepumpt. Das finde ich wieder zu übertrieben. Und auch der Humor sollte nicht fehlen”, so Sandra. RTLZWEI zeigt “Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe” immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar. Mehr News zu “Love Island“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.