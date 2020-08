Love Island 2020: So fühlt sich Chiara vor dem Einzug in die Villa!

Der Countdown läuft! Die Girls und Boys ziehen bald in die Villa auf Mallorca, um bei „Love Island“ die große Liebe zu finden. Kandidatin Chiara hat bei KUKKSI verraten, wie sie sich davor fühlt.

Chiara ist Studentin und kommt aus Eckental. Bisher ist die Schönheit noch Single – das soll sich nun bald ändern. Denn die 23-Jährige will in der diesjährigen Staffel von „Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe“ den Jungs den Kopf verdrehen. Bei den männlichen Kandidaten will die Blondine vor allem mit ihrer Sportlichkeit, Vielfältigkeit, aber auch ihrem Aussehen punkten.

So fühlt sich die Beauty vor dem Showstart

In wenigen Tagen geht es endlich los – aber wie fühlt sich Chiara eigentlich vor dem Einzug in die Villa? „Ich bin aufgeregt, sehr gespannt und freue mich sehr darauf. Ich kann es kaum abwarten, bis es endlich los geht und will wissen, wer die anderen Kandidaten sind und welche Boys es gibt“, sagt Chiara im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Chiara glaubt an die große Liebe

Chiara ist fest davon überzeugt, dass sie bei „Love Island“ ihren Traummann finden kann. „Ich glaube, dass man bei „Love Island“ die große Liebe finden kann. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich meinen Traummann finden werde. Ich schließe das jedenfalls nicht aus“, sagt uns die Kandidatin.

Darauf freut sie sich am meisten

Und worauf freut sich die 23-Jährige am meisten? „Ich freue mich vor allem auf einen Couple und natürlich auch die Zeit generell. Ich bin froh, nach Corona wieder unter Leuten zu sein und auch neue Mädels kennenlernen“, so die Kandidatin. Ob Chiara tatsächlich ihren Traumboy in der erfolgreichen Kuppelshow finden kann? RTLZWEI zeigt „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ ab dem 31. August 2020 um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar. Mehr News zu „Love Island“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.