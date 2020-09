Love Island 2020: Sind Melina und Tim offiziell ein Paar?

Melina Hoch und Tim Kühnel haben die diesjährige Staffel von “Love Island” gewonnen und konnten sich gegen die anderen Couples durchsetzen. Die Sieger haben nun auch verraten, ob sie nun offiziell ein Paar sind.

Melina Hoch und Tim Kühnel haben sich gegen Chiara Antonella, Melvin Pelzer, Henrik Stoltenberg, Sandra Janina, Marc Zimmermann und Anna Iffländer im Finale von “Love Island” durchgesetzt. Nach der Show schweben Melina und Tim auf Wolke sieben. “Ich muss sagen, ich bin gerade etwas sprachlos. Ich bin sehr glücklich, vielen Dank an die, die für uns gevotet haben. Vielen Dank einfach”, erklärte Tim kurz nach dem Sieg.

Was macht das Sieger-Paar mit dem Preisgeld?

Melina enthielt dann den Umschlag mit den 50.000 Euro – sie konnte entscheiden, ob sie das Geld allein behält oder mit Tim teilt. “Das muss ich mir nicht überlegen. Wir haben das zusammen gemacht. Also teilen wir das natürlich auch”, sagt die Beauty. Das Paar hat absolut nicht mit dem Sieg gerechnet – daher wissen die beiden auch noch nicht, was sie mit der stolzen Summe machen werden.

Sind Melina Hoch und Tim Kühnel ein Paar?

Doch sind Melina und Tim nun eigentlich offiziell ein Paar? “Also wir kennen uns zwar jetzt schon gut. Aber wir müssen ja auch erst mal schauen, wie das zu Hause klappt, wie wir das vereinbaren und schauen dann wirklich in unserem Tempo, wie es so weitergeht”, sagt die 23-Jährige in einem Interview mit Promiflash. Und wie steht Tim dazu? “Wir machen uns da keinen Stress. Wir wissen, dass wir einander haben und alles Weitere wird sich zeigen”, sagt er. Und auch die Fans sind mega happy: Die Community freut sich für das Paar und wünscht den beiden alles Gute für die Zukunft. Die Folgen von “Love Island” sind derzeit bei TVNOW verfügbar. Mehr News zu “Love Island” und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.