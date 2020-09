Love Island 2020: Nathalie ist die nächste Granate!

Henrik hat es bei „Love Island“ echt versemmelt! Ausgerechnet sein Couple Aurelia zur „authentischsten“ Islanderin zu küren, geht so richtig nach hinten los. Die rassige Hotelfachfrau will nichts mehr von ihm wissen. Kriegt der Student die Wogen geglättet? Hübsche Ablenkung steht schon vor der Tür: Nathalia ist die nächste Granate, die in die Liebes-Villa einziehen wird.

„Ich wollte dir eigentlich so schöne Sachen sagen, aber ich habe so verkackt“, kriecht Henrik zu Kreuze, als Aurelia endlich einwilligt, mit ihm zu sprechen. „Ich weiß nicht, was mit mir los war. Es tut mir wirklich leid!“ Mit Sonnenbrille, Todesmine und schweigend hört Aurelia zu. Henriks Umarmung erwidert sie nicht. Dann bricht es wütend aus ihr heraus: „Das ist alles, was du mir zu sagen hast!“ Gefühlte 100 „Es tut mir leid“ später, wird die 23-Jährige weich und flüstert: “Ist ok!” Beide legen sich kuschelnd aufs Bett. „Sexy Girl“, haucht Henrik. Und dann küssen sich die beiden erst behutsam und liebevoll dann innig.

Nathalie ist die neue Granate

Die nächste Granate steht schon vor der Tür und heißt Nathalia. „Mit meiner süßen Art und meinen Blicken, bringe ich die Männer um den Verstand", kündigt die 26-Jährige Produktionsangestellte aus Halle an. Wie die feurige Brasilianerin die Männerrunde wohl aufmischt? Mädels aufgepasst, die Konkurrenz schläft nicht und fällt in so manches Beuteschema der Männer.