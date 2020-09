Love Island 2020: Mega-Zoff bei Henrik und Sandra!

Tote Hose herrscht bei Chiara und Melvin. Bei “Love Island” zweifelt die Blondine, ob Melvin wirklich nach der Liebe sucht oder nicht nur darauf aus ist berühmt zu werden. Und auch bei Henrik und Sandra ist die Luft raus – vom “intensiven Kuscheln“ mit Aurelia wusste die 20-Jährige bis zur Challenge “Durchgeshaked” noch nichts.

“Ich finde, bei dir kann man sich nicht sicher sein, ob du wirklich ernsthaft hier bist, um jemanden zu suchen“, zweifelt Chiara bei ihrem Couple Melvin. Die 23-Jährige ist sich zudem nicht sicher, ob der Kölner nicht nur Fame will. Schließlich ist er noch nicht lange von seiner Ex-Freundin und Influencerin Gerda Lewis getrennt, mit der er im Rampenlicht stand. Als sie ihn danach fragt, ist Melvin richtig abgefucked und genervt: “Das würde heißen, ich bin nicht echt.”

Die Zweifel von Chiara überraschen den 26-Jährigen. Doch Chiara lässt nicht locker. “Stell dir mal vor, ich wäre vor zwei Monaten mit Bones zusammen gewesen oder irgendeinem, der halt bekannt ist und jetzt bin ich hier, da denkst du doch auch – ok?“ Was sie genau von ihrem Couple verlangt, stellt die 23 jährige Blondine in der Strandhütte klar: “Ich finde, er könnte sich mehr für mich interessieren.“.

Henrik und Sandra zoffen sich

Jetzt geht’s ans Eingemachte! Bei der Challenge „Durchgeshaked“ erfahren die Islander, was die Community von ihnen hält. Nacheinander lesen sie Social Media Kommentare vor und müssen diese den Islandern zuordnen, indem sie ihnen Milchshakes über den Kopf schütten. Chiara liest ein Post der Community vor: „…, wenn du ein Mann bist, dann sag… vor allen, dass du nicht nur mit … gekuschelt hast!“ Wen meint der User wohl? Chiara checkt es sofort und überschüttet Henrik und Aurelia mit je einem Milchshake.

Scheinbar haben auch das nicht alle Islander gewusst. Die Überraschung ist groß – vor allem bei Sandra. Als neues Couple von Henrik, hätte sie es gerne von ihm erfahren, was alles in der Private-Suite lief. Henrik wird zur Rede gestellt: „Wann wolltest du es mir denn sagen? Was ist mit Ehrlichkeit? Noch so ein Ding und dann ist echt Schicht im Schacht!“ – Henrik, das hast du mal wieder schön verschnitzelt … RTLZWEI zeigt “Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe” immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar. Mehr News zu “Love Island” und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.