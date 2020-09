Love Island 2020: Marc hat früher gestottert!

Für Überraschungen sorgt die heutige Challenge bei “Love Island” – es wird ganz schön glitschig und schleimig. Die Couples werden auf den Prüfstand gestellt. Wie gut kennen sie sich und wo sind sie unterschiedlicher Meinung? Und auch die dritte Überraschung sorgt für eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Die Islander bekommen Videoanrufe von ihren Liebsten und lernen die Familie ihrer Couples kennen.

Die heutige Challenge „Eingeschleimt“ ist der ultimative Couple-Check. Hier können die Islander beweisen, wie viel sie bereits von ihren Partner wissen. Anna und Marc nehmen sich besonders viel Zeit zur Vorbereitung. Dabei öffnet sich Marc und verrät Anna, dass er in jungen Jahren extreme gestottert hat und dadurch in der Schule krass gemobbt wurde. Die emotionale Vorbereitung schweißt das Couple noch mehr zusammen.

Was wissen die Couples ineinander?

Challenge Zeit – jetzt wird’s ernst. Wie gut kennen die Couple einander? Stimmen ihre Antworten überein? Besser ist es, denn wenn die Meinungen auseinander gehen, gibt es keine Punkte, sondern eine ordentliche Portion Schleim für das Couple. „Wer ist der bessere Küsser?“, will Tim von Anna und Marc wissen. Oh oh, die Antwort stimmt nicht überein und dann platscht schon der Schleim von oben auf das Couple herab. Ganz schön glitschig das Zeug. Das merkt auch Sandra, die haut es nach einer Ladung Schleim richtig vom Hocker und sie versucht sich wieder aufzusetzen, vergeblich – Slapstick Comedy vom Feinsten. Welches Couple hat am Ende der Challenge den Couple-Test wohl am besten gemeistert? So viel vorweg, kein Couple kommt trocken davon.

Islander lernen ihre Schwiegereltern kennen

Kurz vor dem Finale von “Love Island“ 2020 ist es für die Islander an der Zeit ihre Schwiegereltern in Spe oder andere Familienmitglieder des Couples kennenzulernen. “Ich hol‘ mir erstmal ein Kinder Schoko-Bon auf den Schock“, platz es aus Chiara heraus, als Marc die Nachricht vorliest. Melvin ist sich sicher: „Bei mir werden jetzt Tränen vorkommen“. So geht es allen Islandern – hier bleibt kein Auge trocken! Melina weint direkt los, als sie ihre Familie über Skype sieht. Die ist ganz begeistert von Tim: „Behalt den.“ Auch Annas Eltern und Marcs Vater sind sich einig: „Schönes Paar“. Chiara freut sich riesig ihre Schwester zu sehen. Melvins Familie mag Chiara sehr.

Etwas weniger euphorisch ist Sandras Schwester vom Couple der Erfurterin, aber sie freut sich trotzdem sehr für ihre Schwester. „Schööööööner Typ“, freut sich Henrik seinen Bruder zu sehen, der ihn richtig doll vermisst. Sandra kommt bei Henriks jüngeren Bruder super an. Doch Henrik macht sich Sorgen, als sein Bruder erzählt, dass er sich anfangs sehr über Henrik gewundert hat: „Wolltest du dich so zeigen oder warst du nervös wegen der Kameras?“ Und auf die Frage nach der Reaktion seiner Eltern, bekommt Henrik nicht die Antwort, die er sich gerne gewünscht hätte. Dass lässt den sonst redegewandten 23-Jährigen sprachlos zurück. Was hat das wohl zu bedeuteten? RTLZWEI zeigt “Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe” immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar. Mehr News zu “Love Island” und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.