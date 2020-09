Love Island 2020: Luca macht Schluss mit Nathalia!

Trennung, gebrochene Herzen und Tränen bei “Love Island” – Die Stimmung bei den Girls in der Traumvilla kippt immer mehr. Anna und Aurelia sind aufgewühlt und verzweifelt, weil sie nicht wissen, was bei ihren Jungs beim Glamping passiert. Sind die drei neuen weiblichen Granaten Konkurrenz für sie? Finden die Boys eine der Granaten besser, als ihr jetziges Couple? Auch bei Nathalia kullern die Tränen. Völlig überraschend trennt sich ihr Couple Luca von ihr. Die Brasilianerin versteht die Welt nicht mehr und ist am Boden zerstört.

Oh je, das ist kein gutes Zeichen, wenn ein Gespräch mit “Wollen wir beide noch mal reden?” beginnt. Auf Lucas Worte folgt Nathalia ihm schweigend zur Feuerstelle, wo die beiden ungestört sein können. „Keine Ahnung, wo ich anfangen soll“ beginnt Luca. Auweia! Das wird nicht besser. Luca erklärt Nathalia, dass die körperliche Anziehung zwischen den beiden da ist, doch er empfindet die Gespräche als komisch, oftmals kommen sie auf keinen gemeinsamen Nenner. “Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, wenn wir so unterschiedliche Meinungen haben. Da kann ich dich noch so toll finden, aber wenn wir da nicht auf einer Welle sind… ich würde sagen wir lassen es lieber sein“, zieht der 24-Jährige einen Schlussstrich.

Nathalia ist am Boden zerstört

Nathalia ist traurig: „Ich wusste, das sowas passieren wird. Ich finde dich genau so toll wie davor, ich würde es genau so gerne weitermachen, außer dass ich ein wenig mehr mit dir reden möchte. Die Anderen kriegen das auch hin, warum wir nicht?“ Darauf weiß keiner von beiden eine Antwort. Luca unterbricht das Schweigen; „Ich würde gerne den Druck rausnehmen. Ich hoffe, das ist ok?“ Ach Luca, ist es natürlich nicht! Geradewegs geht Nathalia ins Schlafzimmer und dann bricht es aus ihr heraus – schluchzend und weinend liegt sie im Bett und versteht die Welt nicht mehr.

“Die nächste Paarungszeremonie wird ein Massaker!”

Da könnte Josua Recht haben! Denn fünf neue Granaten mischen die bestehenden Couples auf. Nach Tagen der Trennung treffen sich alle Islander erst zur nächsten Paarungszeremonie wieder. Wie wird das Zusammentreffen verlaufen? Und vor allem für wen entscheiden sich die Islander? Jana Ina Zarrella ist zurück und wird es herausfinden. „Ich freue mich unendlich darauf, meine Islander wieder zu sehen. Es ist ja so einiges passiert“, so Jana Ina Zarrella. Welche Couples stehen am Ende des Abends zusammen da und wer muss die Villa verlassen? RTLZWEI zeigt “Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe” immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar. Mehr News zu “Love Island“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.