Love Island 2020: Laura und Tobias wieder vereint!

Seit dem Auszug Tobias aus der Villa bei “Love Island” hat Laura viele Tränen vergossen. Sie vermisst den Kölner sehr und hätte gerne mehr Zeit mit ihm verbracht, um ihn näher kennenzulernen. Ihr Herz konnte Laura bisher an keinen anderen Islander vergeben. Da kommt das Blind-Date zur richtigen Zeit. Was Laura nicht weiß: Tobi wartet auf sie. Doch so einfach ist das Wiedersehen nicht. Laura muss sich entscheiden – Liebe oder zurück in die Villa? Die Entscheidung fällt Laura nicht schwer.

“Oh mein Gott!“, verschlägt es Laura fast die Sprache, als sie ihr Blind-Date sieht – es ist Tobias! Beide sind super nervös, am liebsten würde Laura Tobi gleich um den Hals fallen, so sehr hat sie ihn vermisst. Doch nicht so schnell – andere Zeiten erfordern andere Maßnahmen. Aufgrund der Corona-Situation, darf Laura nicht direkt zu ihm und für Tobi ist es nicht möglich wieder zurück in die Villa zu gehen.

“Vor dir liegt ein Herz, wenn du in dieses Herz hinein tritts, entscheidest du dich für mich. Wenn du dich für uns entscheidest, entscheidest du dich auch gegen die Villa“, erklärt Tobi. Er stellt die alles entscheidende Frage: „Wie entscheidest du dich? Für uns und die Liebe oder die Villa?“ „Ist doch ganz klar“, kommt es aus Laura heraus und sie fällt Tobias in die Arme. Ach schöööööön. „Ich hätte nie damit gerechnet!“, kann Laura ihr Glück noch immer nicht fassen.

Ciao Islander, ciao Villa

Schon wieder bimmelt das Telefon mit einer Nachricht für die Islander: „Versammelt euch vor dem Flat im Wohnzimmer“, liest Melvin bemüht laut und deutlich vor. Gespannt auf das, was die Islander erwartet, kuscheln sich alle auf die Couch. Und dann taucht Laura auf dem Fernsehbildschirm auf.

“Ich muss leider mitteilen, dass ich von diesem Blind-Date nicht mehr zurückkommen werde“, verkündet Laura via Videobotschaft in die Villa. Die Islander können es nicht glauben und sind total irritiert, doch als Laura den Grund verkündet und Tobi ins Bild zieht, reißt es alle vom Sofa. Die Jubelschreie sind groß und alle sind unglaublich happy für die zwei Turteltauben. „Es tut mir leid, dass ich sie euch weggenommen habe. Es hat einfach ‚Peng‘ gemacht“, gesteht Tobi. RTLZWEI zeigt “Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe” immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar. Mehr News zu “Love Island” und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.