Love Island 2020: Kuss-Drama bei Melina und Tim!

Eigentlich sind sie sich doch schon seit Tagen sehr nah: Melina und Tim kuscheln sich nicht nur durch die „Love Island“-Villa, sondern führen auch immer intensivere Gespräche. Da ist doch ein romantisches Kamin-Date genau richtig, um sich zum ersten Mal zu küssen – denkt zumindest Tim.

Next Level bei Melina und Tim? „Du weißt extrem was du willst und hast eine extrem, starke Persönlichkeit. Das ist das, was ich richtig interessant finde. Ich bin es nicht gewohnt eine Frau zuhaben, die mir auch mal widerspricht“, gesteht Tim Melina total verknallt bei einem romantischen Kamin-Date.

Tim bekommt Abfuhr von Melina

„Ich bin auch gerne bei dir. Ich möchte auch, dass es so weiter geht und besser wird“, erwidert Melina. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der erste Kuss. Und ist ein Date zu zweit da nicht der beste Moment? Tim ist auf jeden Fall bereit und macht den ersten Schritt. Doch Melina lässt es nicht zu: „Alles zu seiner Zeit!“

Tim nimmt die Abfuhr gelassen und schaut nach vorn: „Ja, es ist nicht passiert, aber ich bin guter Dinge, dass es früher oder später passieren wird.“ Ist es vielleicht kurz vom dem Einschlafen soweit? Eng aneinander gekuschelt liegen die beiden im Bett. Und dann scheint es so, als ob Tim endlich seine Melina küssen darf… RTLZWEI zeigt „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar. Mehr News zu „Love Island“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.