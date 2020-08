Love Island 2020: Kann die Show auf Mallorca stattfinden?

Mallorca wurde zum Risikogebiet erklärt und es gilt eine Reisewarnung. In wenigen Tagen soll die neue Staffel der RTLZWEI-Show „Love Island“ auf der Balearen-Insel stattfinden. KUKKSI hat bei RTLZWEI nachgefragt, was das für die Kuppelshow bedeutet.

Zahlreiche Sendungen konnten aufgrund der Corona-Pandemie nicht in Deutschland produziert werden – das betraf unter anderem auch die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“. Die Show wurde nicht wie üblich in Portugal, sondern in Bocholt (NRW) gedreht.

Nun soll auch bald „Love Island“ auf Mallorca starten. Die Kuppelshow ist einer der erfolgreichsten Formate von RTLZWEI und läuft ganze vier Wochen auf dem Sender. Erst kürzlich wurde jedoch eine Reisewarnung für Mallorca ausgesprochen. Die Kuppelshow soll dennoch stattfinden – jedoch werden die Hygienemaßnahmen nochmal deutlich verschärft.

Gesundheit steht an erster Stelle

„Die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und aller Beteiligten an ‚Love Island‘ steht für uns an erster Stelle. Für die Produktion auf Mallorca wurden gemeinsam mit ITV und in Abstimmung mit den deutschen und spanischen Behörden detaillierte Hygiene- und Sicherheits-Guidelines ausgearbeitet. Produziert wird zudem fernab touristischer Hotspots“, sagt Unternehmenssprecher Carlos Zamorano.

Kandidaten müssen vor Showbeginn in Quarantäne

„Die offizielle Reisewarnung für Spanien inkl. der Balearen ist Anlass für noch einmal verstärkte Wachsamkeit. Wir unternehmen alles, was nach aktuellem Wissensstand für einen effektiven Infektionsschutz getan werden kann. Die Kandidaten absolvieren nach einem ersten Corona-Test eine 14-tägige Quarantäne auf Mallorca unmittelbar vor Produktionsbeginn“, sagt er weiter.

Mitarbeiter müssen sich an viele Maßnahmen halten

Die Mitarbeiter der Produktion müssen sich an zahlreiche Maßnahmen halten. „Zudem unterliegt jeder an der Produktion Beteiligte umfangreichen Sicherheitsanweisungen, die auch in der Freizeit einzuhalten sind. Dazu gehören planmäßig wiederholte Corona-Tests, tägliches Fiebermessen, Wahrung des Sicherheitsabstands, Maskenpflicht oder ggf. komplette Sicherheitsausrüstung (Schutzanzug, Brille, Maske, Handschuhe), regelmäßiges Lüften und die Reinigung und Desinfektion aller Räumlichkeiten/Arbeitsbereiche. Die Mitarbeiter sind angewiesen, auch in ihrer Freizeit alle auferlegten Maßnahmen einzuhalten. Dies ist nur ein kleiner Teil der Richtlinien, die ständig überprüft, angepasst und ggf. erweitert werden“, so Carlos Zamorano. RTLZWEI zeigt „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ ab dem 31. August 2020 um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Mehr News zu „Love Island“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.