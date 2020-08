Love Island 2020: Jimi Blue Ochsenknecht gibt erste Einblicke!

Neben Jana Ina Zarrella ist in der diesjährigen Staffel auch Jimi Blue Ochsenknecht dabei. Er wird nämlich „Aftersun: Der Talk“ moderieren. Bei KUKKSI spricht er über die neue Herausforderung und gibt einen ersten Einblick zur Staffel.

Der Countdown läuft: Bereits am 31. August 2020 starten bei RTLZWEI die neuen Folgen von „Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe“. Die Staffel geht ganze vier Wochen und läuft täglich auf dem Sender. Es wird geflirtet, was das Zeug hält – aber welche Kandidaten werden in der Show die große Liebe finden?

Jimi Blue moderiert Love Island-Talk

Jimi Blue Ochsenknecht wird „Aftersun: Der Talk“ zur Staffel präsentieren. „Ich bin dieses Jahr erstmals bei ‚Love Island‘ dabei. Ich finde das sehr spannend und habe es im vergangenen Jahr erstmals richtig verfolgt. Ich habe mit meiner Schwester alle Folgen angeschaut. Ich freue mich sehr, dass ich die Show ‚Afters Sun: Der Talk‘ präsentieren darf. Ich finde die Show generell sehr spannend und lustig. Und man weiß nie, was passiert“, sagt er im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Das können die Zuschauer erwarten

Was können die Zuschauer erwarten? „In dieser Staffel wurde die Villa komplett neu gestaltet. Es gibt natürlich auch neue Islander und die neue Show ‚Aftersun: Der Talk‘, welche ich moderieren werde. Das Format ist auch erstmals im Fernsehen zu sehen – sonst war der Talk immer online verfügbar. Ich freue mich sehr drauf!“, verriet Jimi Blue Ochsenknecht.

Und hat er die letzten Staffeln verfolgt? „Nicht alle Staffeln habe ich verfolgt, aber im vergangenen Jahr habe ich die Show komplett gesehen. In diesem Jahr werde ich alles schauen – nicht nur, weil ich es muss, sondern weil ich es möchte“, so Jimi Blue Ochsenknecht. RTLZWEI zeigt „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ ab dem 31. August 2020 um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Mehr News zu „Love Island“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.