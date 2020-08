Love Island 2020: Jana Ina Zarrella verrät erste Details zur Staffel!

Schon in wenigen Tagen geht es wieder los: RTLZWEI zeigt ab dem 31. August 2020 die neue Staffel von „Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe“. Jana Ina Zarrella gibt einen Ausblick und verrät erste Details.

Die Fans können ganze vier Wochen die spannende Liebesreise der Singles im TV verfolgen. Die Kandidaten befinden sich in einer Villa auf Mallorca und verbringen einen unvergesslichen Sommer. Heiße Flirts sind dabei nicht ausgeschlossen – oder vielleicht gibt es auch diesmal wieder die große Liebe in der Kuppelshow?

So heiß wird die neue Staffel

Jana Ina Zarrella moderiert auch diesmal wieder die Show und gibt einen ersten Einblick, was die Zuschauer in diesem Jahr erwarten können. „‚Love Island‘ startet mit der vierten Staffel. Es wird sehr spannend und wir haben Top-Kandidaten. Ihr könnt euch auf sehr starke Persönlichkeiten freuen. Unsere Villa bekommt einen neuen Look und wird noch schöner werden, damit sich unsere Islander wohlfühlen. Wer ‚Love Island‘ in den vergangenen Jahren mitverfolgt hat, wird auch sehen, was dann anders ist“, sagt Jana Ina Zarrella im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Darauf freut sich Jana Ina Zarrella besonders

Jana Ina Zarrella freut sich vor allem, die Kandidaten persönlich kennenzulernen und sie auf ihren Weg zu begleiten. „Ich freue mich am meisten auf die Kandidaten. Ich sehe sie zwar davor auf Bildern und kenne ihre Namen. Ich sehe sie aber erstmals auch persönlich live in der Sendung und das ist was Besonderes für mich. Ich begleite dann die Entwicklung und das ist für mich das Spannendste an der Sendung“, erzählt uns die Moderatorin. Ob es auch in dieser Staffel ein neues Traum-Paar geben wird? RTLZWEI zeigt „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ ab dem 31. August 2020 um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Mehr News zu „Love Island“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.