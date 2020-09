Love Island 2020: Henrik offenbart Sandra seine Gefühle!

Ein Schaumbad, Rosen und Prosecco – beste Voraussetzungen für eine Liebeserklärung. Henrik möchte Sandra bei “Love Island” überraschen und bereitet alles für den perfekten Moment vor, indem er seine Gefühle für sie offenbaren kann.

Henrik ist ein bisschen verliebt

“Es wird jetzt auf jeden Fall romantisch“, kündigt Henrik stolz an. Was hat er vor? Im Badezimmer bereitet der Kölner alles für den perfekten Moment vor, bei dem er Sandra seine Gefühle gestehen möchte. Ein heißes Schaumbad, Rosen, Prosecco und Erdbeeren mit Sahne dürfen natürlich auch nicht fehlen. Henrik ist schon gespannt, was seine süße Dame dazu sagen wird: „Ich hoffe schon, dass Sandra sich freuen wird, da ich das mit so viel Liebe vorbereitet habe. Auf meine Worte wird es ankommen.”

In der Badewanne kommen sie sich näher

“Awww!“, strahlt sein Couple über beide Ohren – Überraschung gelungen! Ab geht’s in die Wanne. Auch wenn es Henrik Überwindung kostet über seine Gefühle zu sprechen, nimmt er heute allen Mut zusammen: “Du gibt’s dem Leben noch mal einen anderen Sinn. Dafür wollte ich danke sagen, dass du mich zu einem besseren Menschen machst. Und ich wollte dir halt sagen, ich glaube, oder ich weiß, dass ich mich ein bisschen in dich verliebt habe”.

Sandra hat auch Schmetterlinge im Bauch

Bei Sandra flattern ebenfalls Schmetterlinge im Bauch: “Ich habe mich auch ein bisschen in dich verknallt.“ “Echt? Ja dann passt das ja“, lacht Henrik. Und dann krönt ein leidenschaftlicher Kuss die junge Liebe. Ach, wie schön es doch ist verliebt zu sein. Zwischen den beiden scheint es jedenfalls ordentlich zu knistern – ob sie bald im Finale die Show als Paar verlassen werden? RTLZWEI zeigt “Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe” immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar. Mehr News zu “Love Island” und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.