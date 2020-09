Love Island 2020: Henrik lässt bei den Mädels nichts anbrennen!

Mögen die Spiele in der Villa beginnen: Bei „Love Island“ stand die erste Challenge an. Anna und Marc nähern sich langsam an und auch Henrik macht anderen Mädels schöne Augen und flirtet intensiv mit Melina.

Beim ersten Villa-Spiel werden Geheimnisse gelüftet. Die Islander rutschen dafür nacheinander in einen Pool und fischen Flaschen aus dem Wasser, die pikante Details über die Islander offenlegen. Die Jungs und Mädels müssen das Geheimnis durch einen Kuss einem Islander zuordnen. Liegen sie richtig, gibt es einen Punkt. Die Jungs und Mädels spielen gegeneinander. Zaghaft küssen sich die Islander, doch Henrik geht aufs Ganze und küsst Aurelia mit Leidenschaft. Der erste heiße Kuss auf der Liebes-Insel.

Henrik zeigt Interesse an Melina

Henrik lässt nichts anbrennen. Nachdem er mit seinem Couple Aurelia bei der Challenge intensiv geknutscht hat, zeigt er Interesse an Melina. Auch sie scheint nicht abgeneigt von ihm zu sein. Die beiden flirten miteinander. Nach Anna ist das schon die dritte Islanderin mit der der 23-Jährige anbandelt. Wenig begeistert davon sucht Aurelia das Gespräch mit Henrik. Doch mit seinem Charme katapultiert er sich am Ende wieder in Aurelias Herz. Bei einer Kuscheleinheit versöhnen sich die beiden wieder.

Marc und Anna auf Kuschelkurs

Single Anna und Marc kommen sich bei einem Gespräch näher. Die zwei unterhalten sich angeregt und kuscheln eng umschlungen. „Voll schön mit dir“, so Marc zu Anna. Die auf Marcs witzige Art steht. Die ersten Funken sprühen zwischen den Beiden. Was wohl Marcs Couple Geraldine dazu sagt? Wird sich Marc bei der nächsten Paarungszeremonie für Anna entscheiden? RTLZWEI zeigt „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar. Mehr News zu „Love Island“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.