Love Island 2020: Henrik allein mit einer neuen Granate!

Eine laue Sommernacht, kühle Drinks und gute Musik – beste Voraussetzungen für eine Beachparty. Ausgelassen feiern die Islander bei coolen Beats von Star-DJ “Lum!x“, bis die drei neuen Granaten Melanie, Julia und Nele die Feier sprengen. Ohne die anderen Mädels wird losgeflirtet und ein Islander hat das große Los gezogen – die Zuschauer haben per Voting in der “Love Island“-App entschieden, dass Henrik die Nacht mit einer Granate seiner Wahl am Beach Club verbringen soll.

Wir sind überglücklich euch zu haben“, schwärmt Murat von den drei neuen weiblichen Granaten. Melanie, Nele und Julia haben die Beachparty mit ihrem Auftritt aufflammen lassen und sind bereit ihre Liebes-Chancen zu nutzen. Ungestört können die neuen Mädels auf Flirt-Attacke gehen, denn die anderen Mädels mussten die Party verlassen. Die rätseln derweil darüber, ob es wieder eine Übernachtung mit den Granaten gibt und wie viele Boys die Nacht noch zurück kommen werden. Für Henrik und Melvin ist die 23-jährige Kölnerin Julia keine Unbekannte. Die Jungs kennen sie bereits durch Bekannte und Feiereien in ihrer gemeinsamen Heimatstadt. Nachdem die neuen Frauen alle Männer abgecheckt haben, wittern die Singles Kevin und Murat ihre Chance und flirten gleich mit Nele und Melanie los.

Henrik darf im Club bleiben

Kein Granaten-Auftritt ohne Naaaachricht: „Henrik, die Zuschauer haben gevotet und entschieden, dass du im Club bleibst. Suche dir jetzt eine Granaten-Begleitung für die Nacht aus“, verkündet Tim. Henrik kann es kaum glauben: „Was? Digga, warum schlingeln die mich dauernd so hops?“. Für Melvin, Kevin, Murat, Marc und Tim hat der DJ nun auch das letzte Lied gespielt. Die Jungs können zurück in die Villa.

Für die Nacht im Beach Club wählt Henrik die 25-jährige Melanie aus. „Du bist auf jeden Fall deutlich hübscher und hast einen entspannten Eindruck gemacht“, punktet der 23-Jährige bei der Blondine. Bei gemütlichen Drinks quatschen die zwei über die Liebe. Melanie will wissen, auf welchen Typ Frau Henrik steht „Ich liebe Blondinen“ schwärmt Henrik. Ob Melanie sich gleich Chancen bei dem charmanten Casanova erhofft? “Stabile Mädchen, die smart und frech sin”“, sind genau das Beuteschema von Henrik. RTLZWEI zeigt “Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe” immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar. Mehr News zu “Love Island” und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.