Love Island 2020: Granate Nathalia schnappt sich gleich drei Islander!

Was für ein Auftritt! Als Granate Nathalia die Liebes-Villa bei „Love Island“ betritt bekommen die Männer Schnappatmung. „Der Einzug von der Granate, der Auftritt war mega“, gibt Josua zu. Völlig hin und weg von der brasilianischen Schönheit, heißen die Jungs den Neuzugang willkommen. Es wird auch nicht lange gefackelt: Nathalia darf sich gleich drei heiße Islander aussuchen, mit denen sie ihr erstes Date verbringen möchte. Die Glücklichen sind Max, Luca und Henrik.

Optisch ist Luca für Granate Nathalia ein Hingucker, daher möchte die 27-Jährige Produktionsangestellte ihn näher kennenlernen. „Max habe ich gewählt, weil er mir deutlich gemacht hat, dass er mich toll und interessant findet. Und Henrik hat mir auch gezeigt, dass erInteresse hat. Deswegen habe ich mir die Drei rausgepickt“, begründet Nathalia ihre

Entscheidung. Nathalia kommt gleich zur Sache und will wissen, wie die Boys mit Eifersucht umgehen. Da ist Max raus: „Das ist nichts für mich, da bin ich sofort wieder weg!“. Nathalia, die eher ein eifersüchtiger Mensch ist, gesteht: „Ok, dann bin ich bei dir glaube ich falsch“.

Nathalia und Henrik haben ein Date

Nathalia fühlt Henrik gleich zu Beginn des Dates auf den Zahn und will wissen: „Bist du schon in Love?“ Mit dem Herzen auf der Zunge erklärt der Student, dass er mit Aurelia bereits ein Couple hat und sehr zufrieden ist „Ich kann mit ihr über alles reden und mich auch in gewisser Weise öffnen. Aber ich bin auf jeden Fall auch bereit Andere kennenzulernen“, zwinkert Henrik Nathalia zu. „Eine Frau muss mich einfach mit den Augen catchen und das gewisse Etwas haben. Das haben nicht viele Frauen und das ist auch der Grund, warum ich mich noch nie so krass verliebt habe“.

Ob es wohl Nathalia ist, die sein Herz erstmals richtig erobert? „Sie kommuniziert mit den Augen, das können nicht viele“, schwärmt Henrik. RTLZWEI zeigt „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar. Mehr News zu „Love Island“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.