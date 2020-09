Love Island 2020: Granate Nathalia schlägt ein!

Die Einen sind happy und schmieden schon Pläne für die Zeit nach „Love Island“. Bei anderen Kandidaten geht das nächste Couple-Drama weiter. Während Anna und Marc sich ihrer Gefühle füreinander sicher sind, geht es bei Henrik und Aurelia so richtig ab. Granate Nathalia zieht ein und Henrik hat nur noch Augen für die rassige Brasilianerin.

Die sind sooooooo süß! Einmal mehr zeigen Anna und Marc, dass sie beziehungstechnisch auf einem richtig guten Weg sind. „Ich finde es schon mega intensiv“, gesteht die Blondine ihrem Marc bei einem romantischen Date in den Weinbergen Mallorcas. „Du gibst mir echt schon das Gefühl, dass ich mir nicht so einen Kopf machen müsste, wenn eine neue Granate reinkommen würde!“ Und wie reagiert Marc? Der sagt mal wieder genau das Richtige: „Das ist schön, dass es ankommt, denn es ist wirklich so. Wenn ich bei einem Menschen bin, dann bin ich da zu einhundert Prozent und dann tanze ich nicht auf mehreren Hochzeiten!“ Gänsehaut-Moment! Und dann werden auch schon Zukunftspläne geschmiedet. Marc: „Weißt du worauf ich mich richtig freue? Deinen Hund kennen zu lernen!“

Supergau Nathalia

Dass sie nicht sabbern, ist ein Wunder! Als Granate Nathalia mitten in einem Maskenball die Villa betritt, sind die Boys einfach nur geflasht. Allen voran Henrik, Max und Luca. „Wenn mir in der Villa ein Mann gefällt, dann werde ich um ihn kämpfen“, kündigt die 27-Jährige vor ihrem Einzug an. Doch Nathalia muss nicht kämpfen. Die Jungs hängen ihr an den Lippen, sind total nervös und kichern wie verliebte Teenager. Vor allem Henrik kann gar nicht fassen, wie ihm geschieht: „Als Nathalia heute reingekommen ist, hatte ich wirklich Gänsehaut! Das ist der Supergau!“ Stimmt, denn schließlich ist er ja mit Aurelia vercouplet.

Granate Nathalia reißt Aurelias Herz entzwei

Nathalia darf sich als Granate aussuchen, mit wem sie ihr erstes Date verbringen will und entscheidet sich für Henrik, Max und Luca. Und damit die Vier sich ungestört kennenlernen können, verbringen die Couples der Auserwählten Geraldine und Aurelia die Nacht in der PrivateSuite. Anders als die anderen Islander, hält es ausgerechnet Henrik nicht für nötig zur PrivateSuite zu kommen, um mit Aurelia zu reden. Die 23-Jährige ist verzweifelt, wütend und verletzt: „Er stellt mich wieder bloß! Ich fühle mich wie ein Haufen Scheiße! Mit Gefühlen spielt man nicht!”

